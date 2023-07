Am Freitagabend ist Michael Mittermeier in der "NDR Talk Show" bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt zu Gast. Dabei erzählt der Komiker von einem schweren Schicksalsschlag, den er nun mit Humor verarbeitet.

Als Comedian bringt Michael Mittermeier seit mehr als 20 Jahren die Menschen zum Lachen. In der "NDR Talk Show" (Freitag, 7. Juli, 22 Uhr, NDR Fernsehen) teilt er jedoch nun eine äußerst traurige Geschichte: "Meine Frau und ich hatten vier Totgeburten", erzählt Mittermeier im Gespräch mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. "Seit 2005 hatte ich die toten Kinder jeden Tag dabei, auch auf der Bühne (gedanklich, d. Red.)." Der heute 57-Jährige fährt fort: "Es hat mir geholfen, mit Humor die Dunkelheit zu vertreiben. Das ist mein Ventil."

Michael Mittermeier: "Die Leute gehen mit mir den Weg zusammen"

Bislang habe er nie öffentlich darüber gesprochen, doch in seinem aktuellen Bühnenprogramm "#13" wollte er es tun, "denn Humor und Tragik liegen so nah beieinander", erklärt der Oberbayer weiter. Inzwischen werde er manchmal gefragt, "ob man tote Kinder mit auf die Bühne nehmen muss", so Mittermeier: "Viele Betroffene sprechen ja nicht darüber, denn es ist ein schwieriges Thema." Er könne nur darüber reden, weil es im Programm ist: "Und die Leute gehen mit mir den Weg zusammen." Seine Frau, die Sängerin Gudrun Allwang, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Somersault, und seine inzwischen 15-jährige Tochter Lilly hätten sein neues Programm besucht: "Meine Frau hat mich danach in den Arm genommen und mir gesagt, es wäre das beste Programm, das ich je gemacht habe", erinnert sich Mittermeier.

Weitere Gäste des Abends sind der Sänger Michael Holm, der Naturfotograf Christian Klepp, die Kindermusikerin Simone Stiers alias Simone Sommerland, der als Model und Choreograf bekannte Bruce Darnell und die Musikmanagerin und Gründerin der gemeinnützigen Initiative Oll Inklusiv gUG, Mitra Kassai.