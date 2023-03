Sie schlüpft gerne in Rollen "knallharter" Frauen: Michelle Rodriguez verkörpert im neuen Film "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" die Barbarin Holga Kilgore. Was sie über Frauen- und Männerbilder zu sagen hat, und wer ihr ganz persönlicher "Superheld" ist, verriet sie nun bei einem Interview.

Sie kann nicht nur ihre verletzliche Seite zeigen, sondern beweist auch immer wieder in ihren Rollen, dass sie so schnell nichts umhauen kann. Ob in "Lost" oder im "Fast and Furious"-Franchise: Leinwand-Star Michelle Rodriguez (44) gehört schon seit Jahren zu den ganz Großen in Hollywood. Auch im neuen Film "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" (ab jetzt im Kino) brilliert sie als Barbarin Holga Kilgore neben Film-Helden wie Chris Pine und Hugh Grant - und zeigt, dass Frauen nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera noch viel häufiger die Hosen anhaben sollten.

Gegenüber der Agentur teleschau erklärte die 44-Jährige nun mit einem breiten Grinsen: "Ich mag die Balance, weil ich finde, dass wir alle ein Stück unserer Mütter und Väter in uns tragen." Sie finde es deshalb immer wieder "cool, zu sehen, wie unterschiedlich Menschen ihre männliche und weibliche Seite zeigen und damit auch spielen". Weiter betonte sie: "Meiner Meinung nach sollte es mehr Filme geben, in denen Männer auch ihre weiche, feminine Seite zum Ausdruck bringen können." Die Schauspielerin gibt offen zu: "Ich finde es sexy, wenn ein Mann auch verletzlich sein kann."

"Ich selbst genieße es total, in Actionfilmen meine knallharte Seite zu zeigen"

Rodriguez betont im Gespräch mit teleschau: "Ich selbst genieße es total, in Actionfilmen meine knallharte Seite zu zeigen. Mich würde es langweilen, nur in Komödien oder Drama-Filmen das süße Mädchen von Nebenan zu spielen."

Auch privat musste der Hollywood-Star schon häufiger stark sein - und früh erwachsen werden. Als sie auf ihre Familie zu sprechen kommt, wird sie daher recht nachdenklich: "Mein Bruder war in meiner Kindheit mein absoluter Held. Er hat auf mich und meine Mutter aufgepasst, als sie es nicht selbst konnte. Mein Bruder ist der beste und liebevollste Mensch der Welt", schwärmt sie. "Er hat seit seinem 17. Lebensjahr gearbeitet und hat mich nebenbei mit großgezogen." Die 44-Jährige ergänzt emotional: "Er ist mein Superheld, und ich würde heute alles für ihn tun."