In der VOX-Sendung "Showtime of my Life" strippt Sänger Mickie Krause zusammen mit anderen Prominenten, um für Krebsvorsorgeuntersuchungen zu werben. Während der Vorbereitungen zur Sendung erfuhr der 51-Jährige, dass er selbst einen Tumor hat.

Es war ein Schockmoment für Mickie Krause: Anfang Januar stand der Partysänger mit sieben weiteren prominenten Männern vor der Kamera, um für die Wichtigkeit von regelmäßigen Krebs.orsorgeuntersuchungen zu werben. Doch noch während der Vorbereitungen auf die RTL-Show "Showtime of my Life" ereilte Krause selbst die niederschmetternde Botschaft: Er leidet an Krebs.

"Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs", machte der 51-Jährige in einem Interview mit RTL bekannt: "Am 8. stand ich im Finale von 'Showtime of my Life', ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert." Natürlich sei er zunächst überrumpelt gewesen: "Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe", erzählt Krause.

"Aufgeben kann jetzt keine Option sein"

Doch schon bald schöpfte der Schlagerstar neuen Mut: "Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein. Du musst jetzt Stärke zeigen. Ich habe hier sieben weitere Kumpels, und wir haben eine Botschaft, die möchte ich natürlich mit den Jungs umsetzen. Ich stell mich dieser Geschichte, ich bin ein starker Mensch, ich komm da raus." Im Nachhinein, so fährt er fort, sei er "sehr dankbar", dass er die Vorsorge gemacht habe.

Inzwischen scheint Krause das schlimmste überstanden zu haben: "Mir geht es sehr gut", sagt er: "Ich habe die OP, die am 10. Januar in Berlin stattgefunden hat, gut überstanden." Dennoch muss er sich demnächst erneut unters Messer legen: "Es wird Ende Februar eine zweite OP geben, eine Nachresektion. Da wird geschaut, ob irgendwo noch etwas versteckt ist und man noch einen Tumor übersehen hat. Und danach beginnt für mich eine Heilungstherapie, die auch über sechs bis acht Wochen geht."

"Showtime of my Life": 16 Prominente gehen über Schamgrenzen hinaus

Am Dienstag, 15. Februar, 20.15 Uhr, zeigt VOX die "Men's Night" der diesjährigen Staffel von "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs.quot;: Sieben prominente Männer werden dabei in einer vierminütigen Strippeinlage für Krebs.orsorgeuntersuchungen werben. Neben Krause werden der Ex-Fußballer Benjamin Köhler, der Sportjournalist Heiko Waßer, der Schauspieler Jan Sosniok, der SPD-Politiker Michael Roth, der Schauspieler und Sänger Oliver Petszokat, der Handballer Pascal Hens und "Prince Charming" Kim Tränka an der Aktion teilnehmen.

Eine Woche später, am Dienstag, 22. Februar, findet ebenfalls um 20.15 Uhr die "Ladies Night" auf VOX statt. Hier werden mit der Bloggerin und Brustkrebsaktivistin Carolin Kotke, dem Model Lilly Becker, der Comedienne Nicole Jäger, den Moderatorinnen Sonya Kraus und Tanja Bülter sowie den Schauspielerinnen Sabine Kaack, Sila Sahin-Radlinger und Susan Sideropoulos acht prominente Frauen für den guten Zweck die Hüllen fallen lassen. Mickie Krauses Schicksal wird zudem in der Sendung "Prominent! Spezial - Showtime of my Life" am 15. Februar, um 23 Uhr auf VOX thematisiert.