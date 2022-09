Im Februar 2022 wurde bei Partysänger und Entertainer Mickie Krause Blasenkrebs diagnostiziert. Zwar sei er wieder tumorfrei und gesund, dennoch habe die Zeit ihn zum Nachdenken angeregt. Er möchte beruflich künftig kürzertreten.

Es war ein großer Schock für Mickie Krause. Bei Dreharbeiten zur VOX-Sendung "Showtime of my life - Stars gegen Krebs" wurde bei dem Entertainer Blasenkrebs diagnostiziert. In der Show machen Prominente auf die Bedeutung der Krebsvorsorge aufmerksam und werden auch bei einer Vorsorgeuntersuchung mit Kameras begleitet. Für den Ballermann-Sänger wurde die Teilnahme Anfang des Jahres zur lebensrettenden Maßnahme.

"Ich bin tumorfrei, ich bin gesund und munter", verkündete Krause jetzt erleichtert in einem Instagram-Video. Zuvor hatte er sich einer Kontrolluntersuchung in Berlin unterzogen. Dennoch, so machte der 52-Jährige deutlich, habe er in den letzten Monaten die Zeit genutzt, um über seine Karriere und sein Leben grundsätzlicher nachzudenken.

Mickie Krause plant 50 Auftritte weniger pro Jahr

Die vielen Auftritte in den vergangenen Wochen seien kräftezehrend und anstrengend für den Sänger gewesen. In der Oktoberfest-Zeit müsse er auch viele Konzerte geben, auf Mallorca tritt er dreimal in der Woche auf und habe noch parallel seine Termine in Deutschland.

"Ich habe entschieden, meine Auftritte in Deutschland um 50 Auftritte zu reduzieren, auf maximal 150", erklärte Mickie Krause. In ihm sei der Entschluss gereift, dass er 2023 nur noch das machen werde, an dem er "richtig Spaß habe". Krause: "Ich möchte den Spaß nicht verlieren und hoffe, ihr verliert auch nicht den Spaß mit mir."