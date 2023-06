Microsoft macht's wie Sony im Sommer vergangenen Jahres und erhöht den Preis seines Konsolen-Spitzenmodells signifikant. Doch nicht nur die Xbox Series X wird teurer, auch die Abo-Preise für den Game Pass steigen.

Inflation auch im Virtuellen: Microsoft erhöht den Preis seines Top-Konsolen-Modells Xbox Series X von rund 500 auf 550 Euro - und passt sich damit dem Niveau der PlayStation5 mit Laufwerk an. Sony hatte bereits im Sommer 2022 seine Hardware verteuert. Die leistungsschwächere Xbox Series S soll indes als Einstiegsmodell weiterhin für 250 Euro zu haben sein. "Wir halten seit vielen Jahren an unseren Preisen für Konsolen fest. Wir haben die Preise angepasst, um die Wettbewerbsbedingungen in jedem Markt widerzuspiegeln", sagte Kari Perez, Chefin für Kommunikation bei Xbox, dem Magazin "The Verge".

Auch Kunden des Spiele-Abos Xbox Game Pass werden künftig verstärkt zur Kasse gebeten: Das Basis-Angebot wird ab 6. Juli von 10 auf 11 Euro erhöht, die "Ultimate"-Variante kostet künftig rund 15 statt 13 Euro. Die Preisanpassungen gelten für den gesamten europäischen Markt. Wer bereits ein aktives Abo besitzt, wird bis 13. September von den Erhöhungen noch verschont.

Bereits im Oktober 2022 deutete Microsoft-Xbox-Chef Phil Spencer diesen Schritt an, wollte damit aber nicht das Weihnachtsgeschäft belasten. Es war also nur eine Frage der Zeit.