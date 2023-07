Es soll der größte Deal in der Spielebranche werden: Microsoft plant die Übernahme des Spiele-Riesen Activision Blizzard für rund 68,7 Milliarden US-Dollar. Nicht nur Kartellwächter aus aller Welt beobachten argwöhnisch, ob dies zu einer Wettbewerbsverzerrung führen könnte. Auch die PlayStation-Community sorgt sich, ob geliebte Marken in Zukunft auch auf ihrer Konsole verbleiben.

Eine der wichtigsten IPs von Activision Blizzard ist zweifelsohne "Call of Duty". Zumindest hier gibt es Entwarnung für PlayStation-Fans. Microsoft und Sony haben sich geeinigt, dass die Shooter-Reihe verbindlich auch in Zukunft nicht exklusiv für Xbox und Windows PC erscheint. Der Vertrag, welcher der PlayStation die "Call of Duty"-Reihe zusichert, ist bereits unterzeichnet.

"Voller Zufriedenheit teilen wir mit, dass Microsoft und PlayStation eine verbindliche Übereinkunft unterschrieben haben, die auch nach der Akquise von Activision Blizzard garantiert, dass 'Call of Duty' auf der PlayStation verbleibt", schrieb Xbox-Chef Phil Spencer am 16. Juli auf Twitter.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.