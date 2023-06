Die Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard wäre die größte in der Firmengeschichte von Microsoft. Um die Bedenken der Kartellwächter über eine Monopolbildung zu zerstreuen, kehrt der Xbox-Konzern die eigene Erfolglosigkeit hervor.

Um die Bedenken der Kartellwächter über eine Monopolbildung zu zerstreuen und die auf der Kippe stehende, rund 70 Milliarden Dollar teure Übernahme des Spiele-Publishers Activision Blizzard doch noch durchzuboxen, macht sich Software-Riese Microsoft ungewöhnlich klein: In einem Dokument für die FTC ( Federal Trade Commission) erläutert man, den "Konsolenkrieg" von Beginn an (seit dem Start der ersten Xbox 2001) "verloren" zu haben. "Xbox war bei den Konsolen konsistent Dritter hinter PlayStation und Nintendo", schreibt Microsoft darin. Zudem seien die Rivalen so positioniert, um den Markt weiterhin zu dominieren, auch mit dem Einsatz von exklusivem Content.

Mit Blick auf die reinen Konsolen-Hardware-Verkäufe sei die Xbox den Konkurrenz-Modellen stets unterlegen gewesen - und ist es nach wie vor, wie ein Einblick in die Gerichtsunterlagen untermauert: Während Sony seit dem Launch im Winter 2020 rund 36 Millionen Exemplare seiner PlayStation5 weltweit absetzen konnte (und Nintendo im selben Zeitraum ähnliche Zahlen für seine Switch vorweisen kann), kommen das Microsoft-Topmodell Xbox Series X und die leistungsschwächere, halb so teure Xbox Series S zusammen "nur" auf rund 21 Millionen verkaufte Geräte. Ebenfalls spannend: Im Bereich der Cloudgaming-Dienste und Abo-Servies kommt Microsoft laut Unterlagen, die an die britische Kartellbehörde CMA gingen, mit seinem Xbox Game Pass auf Marktanteile von 60 bis 70 Prozent.