"Milena & Sophia - Twins on Bikes" - der Name der neuen Reality-Serie des BR ist Programm: Die Schwestern "cruisen mehrere hundert Kilometer durch Bayern", lernen dabei "nice" Menschen kennen und kochen in ihrer mobilen Küche. Natürlich vegan. Alles dreht sich eben um klimafreundliches Reisen ...

Eine Küche auf Rädern - damit wollen die Zwillinge Milena und Sophia durch ganz Bayern reisen - mit dem Fahrrad, inklusive Anhänger: In der neuen sechsteiligen BR-Reality-Serie "Milena & Sophia - Twins on Bikes" (ab Montag, 24. Juli, in der ARD-Mediathek und immer sonntags, ab 6. August, 23.30 Uhr, BR-Fernsehen) zeigen sie, dass man auch mit kleinem Budget klimafreundlich spannende Abenteuer erleben kann. Die gebürtigen Pfälzerinnen erfüllen sich mit dieser Tour einen lang gehegten Traum: auf einem Roadtrip regionale und autarke vegane Köstlichkeiten zu zaubern. "Wir cruisen mehrere hundert Kilometer durch Bayern und treffen da auf richtig nice, interessante Menschen. Am Ende kochen wir immer gemeinsam was Veganes", verkündeten die beiden Influencerinnen kürzlich auf ihrem Instagramaccount.

In der ersten Episode starten die Twins in Nürnberg. Ihr Ziel ist der 60 Kilometer entfernte Lebenshof der Familie Ritzinger. Zusammen mit über 60 geretteten Tieren bewohnen sie den alten Bauernhof in Herrieden. Wie passend, dass sich die beiden jungen Frauen unter anderem in sozialen Netzwerken für den Tierschutz engagieren und sich online für einen veganen Lebensstil aussprechen.

Doch schon kurz nach der Abfahrt passiert die erste Panne: Der Küchenanhänger kippt um und das Ceranfeld zerbricht. Das gefährdet die Kochpläne der Schwestern - und damit die ganze Reise. Ob die beiden die Krise meistern, zeigt die 30-minütige Auftaktfolge. Auf ihrem Weg zum höchsten Punkt Deutschlands, der Zugspitze, steuern Milena und Sophia insgesamt sechs Ziele an. Nach dem Zwischenstopp in Herrieden geht es knapp 100 Kilometer weiter nach Plankstetten, wo einige Überraschungen wie der "Garten des heiligen Irrsinns" auf die beiden warten. Die Zwillinge sind zwar nicht getauft, sammeln aber gerne neue Eindrücke und inspizieren daher das Kloster vor Ort. In der Benediktinerabtei ist nicht nur Besinnung angesagt, sondern auch gemeinsames Feiern beim Maibockfest im Kloster.

Bayerns Idylle: Zwischen Natur und Tourismus

Weiter geht es mit einer knapp 85 Kilometer langen Tour nach Au in der Hallertau. Dort nehmen die Radlerinnen die solidarische Landwirtschaft genauer unter die Lupe. Bei diesem Konzept kooperieren Verbraucher auf lokaler Ebene mit einem oder mehreren Partnerlandwirten. In der vierten Folge nehmen die Zwillinge die Landeshauptstadt ins Visier: Nein, in München gibt es nicht nur Schweinshax'n und Weißwürste. Die veganen Köchinnen entdecken ein junges Start-up, das ihre Werte teilt. Folgt man dem Isarradweg, wartet 60 Kilometer weiter südlich die 10.000-Einwohner-Gemeinde Lenggries. Dort tauchen Milena und Sophia ganz in die Natur ein. Nach einer Kräuterwanderung übernachten sie in einer urigen Berghütte - back to the roots.

Zu Beginn der sechsten Folge trennen Milena und Sophia nur noch 70 Kilometer von der ersehnten Zugspitze. Zuletzt thematisieren die Schwestern das Spannungsfeld zwischen Tourismus und Natur, das auch in Bayern die Gemüter erhitzt. Wie gehen die beiden damit um? Und welche Freizeitangebote nutzen sie vor Ort? Die Reality-Serie taucht ein in die Idylle Bayerns, stellt Menschen und ihre Bräuche vor und zeigt vor regionaler Kulisse verschiedene Möglichkeiten, wie man auch umweltfreundlich reisen kann.