Bei Activision Blizzard klingelt die Kasse: "Call of Duty: Modern Warfare 2" knackte die Milliarden-Dollar-Marke schneller als jeder andere Ablege.

Das neue "Call of Duty: Modern Warfare 2" hat einen Rekordstart hingelegt: Bereits zehn Tage nach Veröffentlichung konnte der Ego-Shooter laut Hersteller Activision Blizzard die Umsatzmarke von 1 Milliarde US-Dollar knacken - schneller als jeder andere Ableger der Reihe. Der bisherige Rekordhalter war "Call of Duty: Black Ops 2" aus dem Jahr 2012, der 15 Tage brauchte, um die Kasse des Publishers derart klingeln zu lassen.

Ebenfalls beeindruckend: In den ersten zehn Tagen wurden über eine Milliarde Multiplayer-Matches auf den Plattformen PlayStation, Xbox und PC gespielt. Und auch diese Zahl dürfte ab 16. November um ein Vielfaches in die Höhe schießen, wenn am 16. November die Free-to-Play-Variante "Call of Duty: Warzone 2.0" online geht.