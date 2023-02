Ex-Kanzlerin Angela Merkel zieht in die Uckermark und löst dort Kriminalfälle. So lautet zumindest die Idee der Romanreihe von Bestsellerautor David Safier. Im März bringt RTL die Verfilmung "Miss Merkel" mit Katharina Thalbach ins TV.

Im Juni vergangenen Jahres erklärte Angela Merkel im phoenix-Interview, in Zukunft nur noch "Wohlfühltermine" wahrnehmen zu wollen. Der Bestsellerautor David Safier hatte mit seiner "Miss Merkel"-Reihe eine andere Idee für die ehemalige Kanzlerin - und machte sie zur Detektivin.

Seit April 2022 ist bekannt, dass RTL einen 90-minütigen Krimi mit Katharina Thalbach in der Hauptrolle plant, der auf Safiers erstem Buch "Mord in der Uckermark" beruht. Nun hat RTL den Sendetermin bekannt gegeben: Die skurrile Krimikomödie "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" läuft am Dienstag, 21. März, um 20.15 Uhr.

Auch in der Uckermark wird gemordert

Katharina Thalbach, die die Ex-Kanzlerin bereits im Guttenberg-Biopic "Der Minister" (2013) verkörperte, erklärt: "David Safier hat aus Angela Merkel eine Märchenfigur gemacht - eine Mixtur aus der echten Ex-Kanzlerin und einer plötzlichen Rentnerin, die sich in Miss Marple von Agatha Christie verwandelt." Dies würde sie von einer realistischen Darstellung der historischen Figur Merkel entheben. "Safier spinnt, und ich kann auch spinnen, das macht es für mich äußerst amüsant", erklärt die Schauspielerin den Reiz der Rolle.

Für "Miss Merkel" wird Thalbach nun also zur ermittelnden Altkanzlerin. Die 69-Jährige spielt die bereits in Ruhestand gegangene Angela Merkel, die - laut Romanvorlage - mit Mann und Mops in die Uckermark zieht, um dort Kriminalfälle zu lösen. Die Produktion von Letterbox Filmproduktion ist bereits ab 14. März bei RTL+ abrufbar.