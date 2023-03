Familienzuwachs im Hause Keating: Ronan Keating darf mit 46 Jahren sein erstes Enkelkind auf der Welt begrüßen - drei Jahre nach der Geburt seines jüngsten Kindes. "Love Island"-Star Jack Keating, der Sohn des irischen Sängers, ist Vater einer Tochter geworden.

Ronan Keating (46) darf sich von nun an Opa nennen: Jack Keating, der älteste Sohn des in Irland geborenen Sängers, ist Vater einer Tochter geworden. Auf Instagram teilte der 23-jährige "Love Island"-Star ein erstes gemeinsames Foto mit seinem Sprössling. Dazu schrieb er: "Willkommen auf der Welt, meine kleine Prinzessin." Bei wem es sich um die Mutter des Kindes handelt, ist bislang ebenso wenig bekannt wie der Name des jüngsten Familienzuwachses.

Vor drei Jahren wurde Ronan Keating selbst erneut Vater

Erst vor rund drei Jahren durfte sich Ronan Keating selbst erneut über Nachwuchs freuen. Seine jüngste Tochter Coco Knox ist das insgesamt fünfte Kind für den ehemaligen Boyzone-Star: Aus erster Ehe mit dem irischen Model Yvonne Connolly stammen Sohn Jack sowie die Töchter Missy (22) und Ali (17). Nach dem Scheitern der Ehe 2012 heiratete Keating im August 2015 die irische Produzentin Storm Uechtritz. Ihr gemeinsamer Sohn Cooper kam im April 2017 auf die Welt.

Über die Geburt seiner ersten Enkeltochter scheint sich Keating, nach der Trennung von Boyzone 2000 auch solo sehr erfolgreich ("Life Is A Rollercoaster", "If Tomorrow Never Comes"), sehr zu freuen: "Kleine Süße", kommentierte der stolze Großvater den Instagram-Beitrag seines Sohnes.