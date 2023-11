Freudige Nachrichten für Claudelle Deckert: Die Schauspielerin ist zum ersten Mal Großmutter geworden - mit gerade einmal 49 Jahren.

Claudelle Deckert ist erstmalig Großmutter geworden. Romy, die Tochter der Schauspielerin, hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. "Vom Bauch direkt in unser Herz", schreibt die 26-Jährige auf Instagram. "Wir sind voller Liebe, Freude und Glück und genießen das Kennenlernen." In den Kommentaren des Beitrags, in dem die kleine Hand des Neugeborenen zu sehen ist, verrriet Claudelle Deckert zudem den Namen ihres Enkelsohns: Charles Dean Deckert.

Claudelle Deckert freut sich auf "kostbare Momente"

Bereits vor einigen Monaten teilte die 49-Jährige ihre Vorfreude auf den Nachwuchs mit ihren Fans. "Ich kann es kaum erwarten, den ersten Atemzug zu hören, die kleinen Hände zu halten, die weichen Füßchen zu knutschen", schrieb der "Unter uns"-Star damals auf Instagram. Sie wolle "das dicke Bäuchlein zu streicheln und diesen lieblich-süßlichen Babyduft in mich aufzusaugen ... und alle weiteren kostbaren Momente zu erleben, die uns bevorstehen".

Deckerts einzige Tochter Romy wurde 1997 geboren und stammt aus einer Beziehung mit dem Düsseldorfer Fotografen Tom Lemke. Heute ist Claudelle Deckert in zweiter Ehe mit dem PR-Manager Peter Olsson verheiratet.