Naomi zählt zu den ganz Großen in der Modebranche: Das Supermodel gilt als Vorreiterin und war einst das erste schwarze Covergirl der "Vogue". Nun freut sich die Britin über die Geburt ihres zweiten Kindes - im Alter von 53 Jahren.

"Es ist niemals zu spät, um Mutter zu werden": Naomi Campbell freut sich über ihr zweites Kind! Die frohe Kunde teilte das Supermodel in einem Instagram-Beitrag. Das Außergewöhnliche daran: Campbell ist bereits 53 Jahre alt. Ihr erstes Kind kam vor zwei Jahren zur Welt. Schon damals zeigten sich viele ihrer knapp 15 Millionen Follower überrascht: Campbells Alter ließ in der Öffentlichkeit Zweifel aufkommen, ob es sich bei dem Mädchen tatsächlich um ihre leibliche Tochter handle. "Sie wurde nicht adoptiert. Sie ist mein Kind", betonte das Model damals in einem Interview mit der "Vogue".

Ihr Foto-Post vom Donnerstag ist nun eindeutig: Die Britin hält einen Säugling auf dem Arm, ihre beiden Hände und eine kleine Kinderhand sind darauf zu sehen. In der Bildunterschrift richtet Campbell rührende Worte an ihren Nachwuchs: "Mein kleiner Schatz, du sollst wissen, dass du von dem Moment an, in dem du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, über alle Maßen geschätzt und von Liebe umgeben bist".

"Ich kann es machen, wann ich will"

Mit den Worten "Willkommen, kleiner Junge" verrät das Model auch das Geschlecht des Kleinen. Nur den Namen behält sie vorerst für sich. Ihr Sohn sei "ein Geschenk Gottes" und sie sei "gesegnet". Unter dem Beitrag gratulierten zahlreiche Fans und freuten sich für Campbell, die einst als erstes schwarzes Model auf dem Cover der "Vogue" zu sehen war. Innerhalb weniger Minuten zählte der Post bereits Hunderttausende Likes, Herzemojis und Glückwünsche.

Einen Kinderwunsch hatte Campbell schon lange: "Ich denke die ganze Zeit darüber nach, Kinder zu haben", sagte Campbell bereits 2017 dem Magazin "Evening Standard". Sie hätte es aber nie eilig gehabt. "So wie die Wissenschaft ist, denke ich, dass ich es machen kann, wann ich will", betonte sie damals.