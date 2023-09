Désirée Nick zieht sich im Alter von 66 Jahren erstmals für den "Playboy" aus. Damit ist die scharfzüngige Entertainerin das älteste Covergirl Deutschlands. Gleichzeitig sieht sie sich mit Altersdiskriminierung konfrontiert.

"Sie ist Kabarettistin, Tänzerin, Schauspielerin, Dschungel-Königin, Autorin, Theologin - und nun, mit 66 Jahren, ist Désirée Nick auch noch ein 'Playboy'-Star. Bühne frei für ihre lang herbeigesehnte Krönung ...": So kündigt der "Playboy" in einem Instagram-Post "Deutschlands ältestes Covergirl" an. Nick ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und sorgt nun auch mit ihren freizügigen Bildern im Internet für Aufsehen und Aufregung.

Nick: "An meinem Körper ist nichts gemacht"

Obwohl sie viel Zuspruch erhält, für ihren Mut gefeiert und für ihr Aussehen geliebt wird, quillt die Kommentarspalte förmlich über vor negativen Reaktionen: "Unfassbar, wer will schon eine 66-Jährige sehen. Kein Wunder das niemand mehr den Playboy kauft", schreibt beispielsweise ein User. Das Kontrastprogramm zur Ankündigung auf der Titelseite des "Playboy": "Die Grande Dame der provokanten Unterhaltung lässt bitten - Bühne frei für ihren erotischsten Auftritt". "Man muss alte Klischees über Bord werfen", konstatiert Nick indes im Interview mit dem Männermagazin und gibt ihren rund 123.000 Followerinnen und Followern einen kleinen Vorgeschmack auf das Shooting. Auf einem Sofa sitzend enthüllt sie ihre nackten Brüste, und hat nicht weniger am Leib als einen feinen Morgenmantel. Den Blick richtet sie direkt in die Kamera. Sie betont: "An meinem Körper ist nichts gemacht".

Nick über ihr "Playboy"-Shooting: "Ich habe all das, was man erotische Reize nennt"

Die 66-Jährige will sich gegen die Altersdiskriminierung von Frauen stark machen. "Ich halte dieses 'Playboy'-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren", erklärt die Entertainerin ihr Motiv im Interview mit dem Magazin.

Der Blick auf eine Frau in der Mitte des Lebens sei voller Vorurteile, so Nick: "Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Und genau das zeige ich mit und durch den 'Playboy". Sie selbst habe sich das Selbstbewusstsein lange erarbeiten müssen. Es sei erst mit dem Erfolg und dem Alter gekommen. Auch wenn sie sich hin und wieder Botox spritzen lasse, wolle sie "jungen Frauen Mut machen, zu sich selbst zu stehen: Kein Schönheitschirurg der Welt kann euch so vollendet schnitzen, wie ihr tatsächlich seid."