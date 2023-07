Als Darstellerin in zahlreichen US-Soaps hat Andrea Evans Fernsehgeschichte geschrieben: Nun ist die Schauspielerin an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Sie wurde 66 Jahre alt.

Die amerikanische Schauspielerin Andrea Evans ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Wie der mit Evans befreundete Casting Director Don Carroll dem Branchenmagazin "Deadline" bestätigte, ist die Schauspielerin am vergangenen Sonntag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Aus dem US-Fernsehen war Evans lange kaum wegzudenken: So war sie unter anderem in mehreren Hundert Folgen der Soaps "Reich und schön" und "Schatten der Leidenschaft" zu sehen. Vor allem die Rolle der hinterlistigen Tina Lord in der Serie "Liebe, Lüge, Leidenschaft" machte die Schauspielerin Ende der Siebzigerjahre bekannt. Als prägendes Gesicht des Genres der Soap Opera wurde sie in den USA zur Fernseh-Ikone.

Stalker brach im Studio ein

Während ihrer Zeit bei "Liebe, Lüge, Leidenschaft" wurde Evans von einem Stalker bedroht, der ihr Morddrohungen mit seinem eigenen Blut schrieb und in das Studio einbrach, in dem die Serie gedreht wurde. 1990 verließ sie die Show deswegen und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. 2008 war sie dann zum 40-jährigen Jubiläum von "Liebe, Lüge, Leidenschaft", das zu den am längsten ausgestrahlten TV-Serien aller Zeiten gehört, als Tina Lord zu sehen. Zuvor hatte sie ihr TV-Comeback in "Reich und schön" gefeiert. Dort stieg sie 1999 als Hauptdarstellerin ein.