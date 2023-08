René Weller ist tot. Der ehemalige Profiboxer und Reality-Star erlag am Dienstag im Alter von nur 69 Jahren den Folgen seiner Demenz-Erkrankung. Seine Frau Maria trauert.

Neun Jahre lang kämpfte René Weller gegen die Demenz. Nun ist der frühere Profiboxer tot. Wie seine Frau Maria Weller auf Instagram bestätigte, ist der fünfmalige "deutsche Boxer des Jahres" am Dienstag im Alter von 69 Jahren in seinem Zuhause in Pforzheim gestorben.

"Ich verneige mich vor deiner letzten Reise", heißt es in dem Online-Beitrag. "Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zu Hause in Frieden von mir gegangen. Es zerreißt mir mein Herz, nicht mehr deine Stimme, Lachen zu hören und deine Hände zu spüren." Die 70-Jährige, die ihren Mann über mehrere Jahre hinweg pflegte, schreibt weiter: "Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe. Niemand kann dich ersetzen, denn so wie du kann niemand mehr sein!" Ihr Mann habe "gekämpft wie ein Löwe", seinen letzten Kampf habe der einstige Profisportler nun jedoch verloren.

Neunmal war der gelernte Heizungsmonteur und Goldschmied Weller im Laufe seiner Boxkarriere Deutscher Meister. 1993 hängte er seine Sportkarriere an den Nagel. Mit seiner Frau Maria war Weller seit November 2013 verheiratet. Gemeinsam waren sie in unterschiedlichen Reality-Formaten im TV zu sehen, darunter 2016 im RTL-"Sommerhaus der Stars" - zwei Jahre, nachdem bei Weller eine Mischdemenz diagnostiziert worden war.