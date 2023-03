Bobby Caldwell ist tot. Wie seine Frau Mary Caldwell auf dem offiziellen Twitter-Account des Sängers bestätigte, sei Caldwell in seinem Zuhause verstorben. "Ich hielt ihn fest in meinen Armen, als er von uns ging. Ich bin untröstlich", schrieb sie. Ihr Mann sei "nach langer Krankheit" gestorben, teilte Mary Caldwell der US-Nachrichtenagentur "AP" mit. Zuletzt habe der Musiker nicht mehr laufen können und unter einer Schädigung des peripheren Nervensystems gelitten. Caldwell wurde 71 Jahre alt.

1951 in New York geboren und anschließend in Miami aufgewachsen, entdeckte Caldwell bereits als Kind seine Leidenschaft für Musik. Seinen Durchbruch feierte er im Jahr 1978 mit dem Song "What You Won't Do for Love", der nachfolgend immer wieder von verschiedenen Künstlern gesampelt wurde - darunter Boyz II Men, Michael Bolton und Tupac Shakur. Auch andere Songs des Soul- und R&B-Sängers finden sich als Samples auf Hits von Hip-Hop-Musikern wie The Notorious B.I.G. und Chance the Rapper wieder.

Letzterer zollte dem Verstorbenen mit einem Instagram-Beitrag Tribut. Dort teilte er einen Chat mit Caldwell und schrieb dazu: "Das passiert nie. Ich habe noch nie eine Nachricht von einem Künstler erhalten, in der er sich dafür bedankt, dass ich seine Platte gesampelt habe." Caldwell sei eine "wahre Legende" und ein "unglaublicher Mensch" gewesen, so der 29-Jährige weiter.

Bobby passed away here at home. I held him tight in my arms as he left us. I am forever heartbroken. Thanks to all of you for your many prayers over the years. He had been "FLOXED," it took his health over the last 6 years and 2 months. Rest with God, my Love. -Mary Caldwell