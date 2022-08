2018 gab Olivia Newton-John bekannt, zum wiederholten Male an Krebs erkrankt zu sein. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 73 Jahren gestorben. Auf Instagram verabschiedete sich unter anderem John Travolta mit rührenden Worten von seiner einstigen Filmpartnerin.

Olivia Newton-John ist tot. Wie ihr Ehemann John Easterling in einer Erklärung auf der Instagram-Seite seiner Frau mitteilte, sei Newton-John am Montag im Alter von 73 Jahren "friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben".

Im September 2018 hatte Newton-John in der australischen TV-Show "Sunday Night" bekannt gegeben, dass sie nach 1992 und 2013 zum dritten Mal an Brustkrebs erkrankt sei. Damals gab sich die gebürtige Engländerin optimistisch: "Ich bin überzeugt davon, dass ich den Kampf gewinnen werde. Das ist mein Ziel." Zu ihrem Ableben würdigte sie ihr Ehemann als "Symbol für Sieg und Hoffnung, mehr als 30 Jahre lang, in denen sie ihren Weg mit Brustkrebs teilte".

"Grease"-Ikone und Grammy-Gewinnerin

1978 wurde Newton-John durch die Musical-Komödie "Grease" weltweit bekannt. Für ihre Rolle als Sandy an der Seite von John Travolta erhielt sie den Golden Globe. Unvergessen sind die Hits aus dem Film, die das Duo in dem Kinoklassiker sang, unter anderem "You're The One That I Want".

Auch als Sängerin war Olivia Newton-John erfolgreich: Im Laufe ihrer Karriere verkaufte sie mehr als 100 Millionen Platten und gewann vier Grammys. Bereits mit 18 Jahren stand sie für ihre erste Platte im Tonstudio. Später avancierte die gebürtige Britin mit Hits wie "One The Banks Of Ohio" und "If You Love Me Let Me Know" zur gefeierten Schlagersängerin. Den größten kommerziellen Erfolg legte sie 1981 mit dem Album "Physical" hin. Zuletzt hatte die Musikerin im Mai 2017 geplant, auf Konzerttour zu gehen - musste die bereits geplanten Termine jedoch aufgrund ihrer Krebserkrankung absagen.

Rührende Worte von John Travolta: "Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir!"

John Travolta, mit dem Newton-John bis zu ihrem Tod eine enge Freundschaft gepflegt haben soll, verabschiedete sich auf Instagram von seiner einstigen Filmpartnerin. "Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich", heißt es in dem Beitrag, den der 68-Jährige am Montag veröffentlichte. "Ich liebe dich so sehr. Wir werden dich auf dem Weg sehen und wir werden alle wieder zusammen sein. Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir! Dein Danny, dein John!"

Zeitlebens engagierte sich Olivia Newton-John für die medizinische Verwendung von Cannabis und gründete 2012 in Australien sogar ein Krebs-Zentrum. Die Verantwortlichen vor Ort gedachten der verstorbenen Schauspielerin und Musikerin mit bewegenden Worten. "Olivia hat die Leben vieler Menschen in ganz Australien und der ganzen Welt berührt", ließ das Zentrum verlauten. "Sie war für viele, viele Menschen das Licht am Ende des Tunnels."