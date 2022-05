Seit Wochen hatte er auf Social Media bereits Trainingsvideos gepostet, nun ist es offiziell: Wrestling-Legende Ric Flair feiert ein Comeback - und das mit stolzen 73 Jahren.

Der auch "Nature Boy" genannte US-Star, der seine WWE-Karriere vor mehr als zehn Jahren eigentlich beendet hatte, steigt noch einmal in den Ring. Wie Flair auf Twitter schrieb, findet das Event anlässlich der Convention Starrcast am 31. Juli in Nashville statt - angekündigt unter dem Titel "Jim Crockett Promotions Presents: Ric Flair's Last Match". Übertragen wird das "letzte Match" des 16-fachen Weltchampions im Stream bei Fite.tv. Nach Angaben des "Wrestling Observer" soll Flair mit dem Team Rock 'n' Roll Express auf FTR sowie weitere Gegner treffen.

Seine Karriere hatte Ric Flair 1972 im Alter von 23 Jahren begonnen. Den letzten großen Kampf in der WWE absolvierte er mit 59. Gesundheitlich hatte der Superstar immer wieder ernste Probleme: Noch vor fünf Jahren musste sich Flair einer lebensnotwendigen Operation unterziehen. Die letzten Jahre schien sich sein körperlicher Zustand wieder zu bessern. Zuletzt hatte die Wrestling-Legende online einige Videos veröffentlicht, die ihn beim Training mit seinem jüngeren AEW-Kollegen Jay Lethal zeigen. Die daraufhin aufkommenden Spekulationen über ein Alters-Comeback wurden nun bestätigt.

Like I Said- It’s All About The Fundamentals. If You Can’t Punch, You Can’t Kick, You Can’t Work! WOOOOO! @TheLethalJay pic.twitter.com/1DxzGvQHab