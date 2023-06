Vor 30 Jahren veröffentlichte Otto Waalkes den Song "Friesenjung", eine eigene Interpretation des "Englishman in New York" von Sting. Ein Remake seines Covers stürmt nun die deutschen Charts und macht den 74-Jährigen zum TikTok-Star.

Es ist eine Geschichte, die eigentlich zu schön klingt, um wahr zu sein: 1993 veröffentlichte Komiker Otto Waalkes sein Album "Die CD, das Allerbeste". Darauf zu finden war auch der Song "Friesenjung", eine eigene Version des Sting-Hits "Englishman in New York". Eben dieser Song stürmt nun, 30 Jahre später, in einer neuen Techno-Version die deutschen Charts: "Friesenjung" stieg auf Platz drei in die offiziellen deutschen Single-Charts ein. Außerdem machte das Remake der Rapper Ski Aggu und Joost Klein den inzwischen 74-jährigen Otto zum TikTok-Star.

Wahre Geschichte oder PR-Gag?

Mitte Mai hatte Ski Aggu erstmals einen kurzen Clip mit seiner neuen Version von "Friesenjung" auf TikTok veröffentlicht. Es folgten weitere Clips. Außerdem spielten die beiden den Song auf ihren Konzerten und baten Otto schließlich offiziell um seine Genehmigung. Der Ostfriese meldete sich selbst auf der Video-Plattform an, teilte das Video des Duos und schrieb dazu: "Holdio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis".

Kurze Zeit später schon wurde der Song bei Spotify veröffentlicht, wo er inzwischen mehr als neun Millionen mal gestreamt wurde und auf Platz eins der deutschen Streaming-Charts steht. Kritische Stimmen betonen, dass eine derart schnelle Veröffentlichung ohne vorherige Absprache kaum möglich gewesen sei. Nicht zuletzt, da im Falle von "Friesenjung" womöglich auch Sting als Urheber des zugrundeliegenden Originalsongs ein Wörtchen mitzureden hätte, sollte Otto nicht bereits das uneingeschränkte Recht besitzen, den Song jederzeit in seiner deutschen Version neu zu veröffentlichen.

Otto: "Das macht einen wieder jung"

Er habe das Duo vorher gar nicht gekannt, erklärte Otto in einem Interview mit "Bild": "Die hatten vor mehreren tausend Fans meinen Song gespielt und Ski Aggu hat gesagt: 'Otto muss uns das genehmigen'. Ich wusste davon erst gar nichts. Dann habe ich ihnen die Genehmigung erteilt - und dann haben sie mich dazu geholt. Und jetzt habe ich zusammen mit denen gerappt." Natürlich freut er sich über den Erfolg des Hits: "Das macht einen wieder jung. Das ist echt Wahnsinn, das ist sehr erfrischend. Das kann man gebrauchen zwischendurch. Mit meinen ganzen LPs war ich immer in den Charts, aber mit einer Single noch nie."

Inzwischen werde er "überall" eingeladen mitzurappen. Zunächst möchte sich der gebürtige Emdener, der nicht nur Komiker, sondern auch Maler ist, allerdings auf seine eigene Tour und seine Jubiläums-Ausstellung am Starnberger See vorbereiten. Egal, ob die Geschichte um die Veröffentlichung wahr ist oder es sich am Ende doch um einen guten PR-Gag handelt: "Friesenjung" hat Potenzial der Sommerhit 2023 zu werden.