Zahllose Filme und Serien hat Elmar Wepper mit seinem Spiel geprägt. Nun ist der Schauspieler und jüngere Bruder von Fritz Wepper im Alter von 79 Jahren gestorben.

Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der Synchronsprecher und Schauspieler Elmar Wepper gestorben sein. Wie "Bild" aus dem engsten Familien- und Freundeskreises Weppers erfahren haben soll, sei der TV-Star am Dienstagmorgen im Alter von 79 Jahren verstorben. Bei der Todesursache soll es sich um Herzversagen handeln. Mittlerweile bestätigte Weppers Agentin dessen Tod gegenüber dem "Spiegel".

Elmar und Fritz Wepper, geboren in Augsburg beziehungsweise München, gehörten über Jahrzehnte zum festen Inventar der deutschen TV-Landschaft. Fritz Wepper, Jahrgang 1941, wurde als Harry Klein in den Krimiserien "Derrick" und "Der Kommissar" bekannt, in "Um Himmels Willen" spielte er einen Bürgermeister. Seinen drei Jahre jüngerer Bruder Elmar hingegen verbindet man vor allem mit "Polizeiinspektion 1". Sein komödiantisches Talent stellte er in Franz Xaver Bogners Serie mit einer ordentlichen Prise Lokalkolorit, "Irgendwie und Sowieso", unter Beweis. Und gemeinsam mit Uschi Glas gewann er für "Zwei Münchner in Hamburg" 1990 sogar den Bambi.

Späte Erfolge

In Doris Dörries feinfühligem Drama "Kirschblüten - Hanami" brillierte er als Witwer Rudi, der sich nach dem Tod seiner Frau auf eine Reise nach Japan begibt. Die Kritiker zeigten sich begeistert und honorierten die späte Karriereleistung Weppers mit dem Bayrischen (2007) und dem Deutschen Filmpreis (2008). Die Rolle eröffnete Wepper nicht nur einen zweiten Karrierefrühling mit weiteren Kinorollen, etwa in der Tragikomödie "Dreiviertelmond" (2011) oder dem launigen Roadmovie "Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon" (2018). Außerdem verdingte sich Elmar Wepper als Synchronsprecher. Unter anderem lieh er Hollywood-Star Mel Gibson seine Stimme und sprach den Offizier Chekov auf der "Enterprise".

Neben seiner Frau hinterlässt Wepper, der sich noch vor kurzem auf dem Münchner Oktoberfest zeigte, seinen Sohn und zwei Enkelkinder.