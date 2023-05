Sie lernten sich, so behaupten Insider, während der Pandemie kennen: Seit April 2022 sind Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah (29) liiert, jetzt erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind. Die Filmproduzentin soll bereits im achten Monat der Schwangerschaft sein, wie Pacinos Sprecher gegenüber "People" bestätigte. Während Alfallah das erste Mal Mutter wird, ist es für den Hollywoodstar bereits das vierte Kind. Der Oscar-Gewinner hat gemeinsam mit seiner Ex-Freundin, der Schauspieltrainerin Jan Tarrant, die Tochter Julie Marie (33). Außerdem gingen aus der Beziehung mit seiner Ex Beverly D'Angelo (1997 bis 2003) die 22-jährigen Zwillinge Anton und Olivia hervor.

Al Pacinos Freundin Noor Alfallah: Beziehungen mit Mick Jagger und Nicolas Berggruen

Der große Altersunterschied stelle für Alfallah kein Problem dar, behauptete ein Insider gegenüber "Page Six". Schließlich sei die kuwaitisch-amerikanische Filmproduzentin schon zuvor "meistens mit sehr reichen älteren Männern" gesehen worden. Die heute 29-Jährige war zuvor mit der Rolling-Stones-Ikone Mick Jagger sowie dem Milliardär Nicolas Berggruen liiert. Noch im Jahre 2019 wurde sie zwar mit Filmikone Clint Eastwood (93) gesehen, tat die Gerüchte rund um ein Verhältnis jedoch damit ab, dass er nur ein Freund der Familie sei. 2018 munkelte man über ein Techtelmechtel zwischen ihr und "Inglourious Basterds"-Darsteller Eli Roth (51).

Über seine Vaterrolle äußerte sich Pacino 2014 im "New Yorker": Er sei seinen Kindern "gegenüber verantwortlich", so der Schauspieler: "Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich es nicht bin, ist es für mich und für sie ärgerlich." Dass nun Kind Nummer vier unterwegs ist, dringt im selben Monat an die Öffentlichkeit, in dem Pacinos Film-Kollege Robert De Niro (79) bereits zum siebten Mal Vater wird - mit Freundin Tiffany Chen, deren genaues Alter nicht bekannt ist. Die beiden stolzen Väter, De Niro und Pacino, gelten als lebende Legenden im Filmgeschäft und standen bereits in zahlreichen Filmen Seite an Seite vor der Kamera. Sie spielten beispielsweise gemeinsam in "The Irishman" (2019), "Heat" (1995) und "Der Pate Teil II" (1974).