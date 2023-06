Wer hätte das erwartet: Miriam Margolyes, die unter anderem für ihre Rolle als Professor Pomona Sprout in den "Harry Potter"-Filmen bekannt ist, ziert das Juli-Cover der britischen "Vogue" - und zwar nackt. Gänzlich unverhüllt ist die 82-Jährige auf dem Foto aber nicht: Auf dem Titelbild zu sehen ist Margolyes, die an einem Tisch sitzt und lediglich eine Perlenkette und Ohrringe trägt. Die nackten Brüste der Schauspielerin werden dabei von mehreren Gebäckstücken, die auf dem Tisch platziert sind, verdeckt.

Miriam Margolyes: "Ich hasse meinen Körper"

"Ich mag mein Gesicht. Ich denke, mein Gesicht ist lieb und herzlich und offen und freundlich", erklärte Margolyes im Interview mit der Zeitschrift. "Aber ich hasse meinen Körper. Ich hasse große Brüste und ich habe einen Hängebauch, kleine verbogene Beine." Anstatt sich zu verstecken, habe die Britin im Laufe der Jahre jedoch gelernt, netter zu sich selbst zu sein - und "das Beste" daraus zu machen.

Auch mit ihrer Sexualität sei Margolyes, die seit 1968 eine Beziehung mit ihrer australischen Partnerin Heather Sutherland führt, im Reinen. "Ich habe mich nie dafür geschämt, dass ich lesbisch bin oder so", verriet sie. Dies sei auch in den 60er-Jahren bereits der Fall gewesen, als Homosexualität in ihrem Heimatland England noch als gesellschaftliches Tabu galt: "Ich wusste, dass es nicht kriminell war. Ich konnte nicht kriminell sein."