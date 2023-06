Vor kurzem wurde die Schwangerschaft seiner Freundin erst offiziell, nun ist das Kind da: Die 83-jährige Hollywood-Legende Al Pacino ist zum vierten Mal Vater geworden.

Starschauspieler Al Pacino ist erneut Vater geworden: Erst Ende Mai wurde bekannt, dass der 83-Jährige und seine 29-jährige Freundin Noor Alfallah ein Kind erwarten. Nur knapp drei Wochen später wurde das Paar laut übereinstimmenden Medienberichten in einem Hotel in Los Angeles gesichtet - und Alfallah ohne Babybauch. Kurz darauf folgte die Bestätigung durch Al Pacinos Management: Die beiden sind gemeinsame Eltern eines Jungen geworden, der auf den Namen Romeo Pacino hört. Sprecher Stan Rosenfield betonte am Donnerstag, dass das Paar keine weiteren Angaben machen wolle.

Pacino und Alfallah sind seit April 2022 liiert, angeblich sind sie sich in der Corona-Pandemie näher gekommen. Für Al Pacino ist es bereits Kind Nummer vier: Mit Schauspiellehrerin Jan Tarrant hat er eine mittlerweile 33-jährige Tochter namens Julie. Aus der Beziehung mit Schauspielerin Beverly D'Angelo gingen die Zwillinge Olivia und Anton, jeweils 22 Jahre alt, hervor.

Al Pacino gilt als einer der größten Schauspieler des zeitgenössischen amerikanischen Films. Der gebürtige New Yorker spielte unter anderem in der ikonischen "Der Pate"-Reihe, im Gangster-Epos "Scarface" (1983) sowie an der Seite von Robert De Niro im Thriller "Heat". 1993 erhielt er für seine Hauptrolle in "Der Duft der Frauen" mit dem Oscar ausgezeichnet, seine letzte von insgesamt neun Nominierungen erhielt er für Martin Scorseses "The Irishman" (2019).