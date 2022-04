"Pokémon Go" machte Niantic Labs zum Big Player. Nun wollen die Augmented-Reality-Experten erneut mit der Aufzucht von niedlichen Fabelwesen von sich reden machen: "Peridot" kombiniert die Idee der Tamatgotchis mit moderner AR-Technologie.

Niantic Labs sorgte mit "Pokémon Go" für einen der größten Hits in der Sparte der Augmented-Reality-Spiele für Smartphones. Nun präsentiert der Entwickler fernab der Nintendo-Monster eigene Marken-Maßstäbe: In "Peridot" wird die Grundidee der in den 1990er-Jahren beliebten "Tamagotchis" mit der modernen erweiterten Realität verbunden.

Bedeutet: Spieler züchten digitale Haustiere groß. Auf dem Handy-Display verschmelzen dann dank AR-Technologie die reale Umgebung der Gamer und virtuelle Inhalte. Die Peridots genannten Fantasiewesen erwachen aus einer tausendjährigen Stasis in unserer Welt.

Die Überforderung in der fremdartigen Umgebung ist - im wahrsten Wortsinn - programmiert. Die Handy-Besitzer müssen sich also gut um die schutzbedürftigen Wesen in ihrem Mobiltelefon kümmern. Füttern, Gassi gehen, spielen und andere Aufgaben gehören zu den Aufgaben der Gamer - nicht aber das lästige Fäkalien-Problem, das "Tamagotchi"-Spieler einst in den Wahnsinn trieb. Zudem sollten erwachsene Peridots miteinander gepaart werden können, um den Nachwuchs zu sichern. Wie die Pokéstops in "Pokémon Go" sind hierfür Nester an Sehenswürdigkeiten und "Points of Interest" in der realen Umgebung der User vorgesehen.

Digitales Haustier trifft auf Realität des Spielers

Bei einer Paarung lassen sich Eigenschaften wie die Fellfarbe der Nachkommen frei wählen. Das Neugeborene muss dann erneut vom Spieler großgezogen werden. In der realen Zeit des Gamers dauert die Zeit vom Baby-Alter bis zum erwachsenen Peridot ein bis drei Tage und hängt nicht zuletzt davon ab, wie fürsorglich Spieler sind.

Angst, dass ein Peridot verendet, wenn man es vernachlässigt, müssten Spieler nicht haben. Niantic agiert in dieser Hinsicht kinderfreundlich.

Was ebenfalls zum Erfolg des Spiels beitragen könnte: Die Erlebnisse mit dem Peridot, beispielsweise beim Spielen oder der Nahrungssuche in der realen Umgebung, können die Haustierbesitzer auf Social Media teilen. Wie bei "Pokémon Go" soll es zudem immer wieder Live- und Community-Events geben, bei denen sich die Spieler auch real treffen können. Ebenfalls aus dem mobilen "Pokémon"-Spiel bekannt: Das Game ist grundsätzlich gratis, doch kann man auch bei "Peridots" In-Game-Käufe machen. Beispielsweise damit das virtuelle Haustier schneller aufwächst oder sich wohler fühlt.

Bereits ab 18. April soll der Beta-Test für Android- und iOS-Devices in ausgewählten internationalen Märkten starten. Wann es in Deutschland so weit sein wird, ist noch offen.