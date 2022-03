Ein neues Gesicht am GZSZ-Kiez: Isabel Hinz verstärkt das Team als Gina Wallenberg. In einem Interview stellte die Schauspielerin nun sich und ihre neue Rolle vor.

So manchem Krimi-Fan dürfte sie vielleicht bekannt vorkommen: In der Vergangenheit stand Isabel Hinz unter anderem für den "Tatort", "SOKO Hamburg" und "Notruf Hafenkante" vor der Kamera. Erfahrung in einer täglichen Serie hat die 25-Jährige bislang hingegen noch nicht - doch das soll sich nun ändern. Wie RTL am Dienstag ankündigte, stößt die Schauspielerin in Kürze zum festen Ensemble von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags, 19.40 Uhr).

Bereits am Dienstag, 22. März, wird Hinz als Gina Wallenberg ihren Einstand in der RTL-Daily feiern und dabei für Aufruhr sorgen. Erste Einzelheiten zu ihrer neuen Rolle hat die Newcomerin in einem Interview mit dem Sender RTL verraten: So komme Gina aus Mecklenburg-Vorpommern, sei Tischlerin und lebe noch bei ihren Eltern. "Sie arbeitet mit ihren Händen, ihrem Körper, ist also eine handfeste Person", erzählt Hinz. "Jetzt kommt sie mit einer großen Überraschung nach Berlin!"

Für Hinz selbst sei die Zusage für die Rolle im RTL-Dauerbrenner ein "Weihnachtsgeschenk" gewesen, wie sich die gebürtige Hamburgerin erinnert. "Nach der Zusage habe ich sofort meine Mutter kontaktiert. Meine Eltern haben meine Karriere immer gefördert, was nicht selbstverständlich ist", so Hinz. Sie sei durch die Theaterwerkstatt ihrer Schule zur Schauspielerei gekommen, bevor sie 2012 ihre ersten TV-Erfahrungen sammelte.