Aus 15 Folgen werden stolze 100: "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" geht in die zweite Staffel. Auch diesmal geht es in der Reality-Soap rund um Kader Loth, Eric Sindermann, Cosimo Citiolo und Co. heiß her. Zwischen alten Bekannten und neuen Gesichtern brodelt es schon in der ersten Folge.

Berlin ist nach wie der vor der deutsche Hotspot nummer ein für alle, die sich öffentlich gern in Szene setzen. Das zeigt einmal mehr das RTLZWEI-Format "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" (ab Montag, 2. Oktober, werktags, 17.05 Uhr). Die Reality-Daily-Soap um Kader Loth, Ismet "Isi" Atli, Cosimo Citiolo, Nathalie Gaus, Mrs. Marlisa, Fabio De Pasquale und Co. geht nach den ersten 15 Folgen nun in die zweite Staffel - dieses Mal mit ganzen 100 Folgen. RTLZWEI verspricht "exklusive Einblicke" in das Privatleben der Reality-Stars. Man kann es also durchaus mit einer Art Video-Tagebuch aus Vogelperspektive vergleichen. Von Kameras begleitet tauschen sich die Promis über den Klatsch und Tratsch der Szene aus, dabei plaudern sie unverblümt über Höhen und Tiefen sowie Beziehungskrisen. Denn es läuft abseits vom roten Teppich eben nicht immer alles nach Plan ... Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gina-Lisa Lohfink Official 🇩🇪 (@ginalisa2309) "B:REAL": Wenn "Flocke" ins WG-Zimmer schneit Im Rahmen der Auftaktfolge werden neue Gesichter eingeführt wie der ehemalige "Temptation Island"-Verführer Kevin Platzer alias "Flocke". Ohne ein Dach über dem Kopf sieht es für den selbstständigen Licht- und Tontechniker schlecht aus. Gerade hat er einen neuen Job als Radiomoderator in Berlin angenommen, gleichzeitig renoviert er seine Wohnung und sucht nun eine Bleibe - ganz schön viel auf einmal. Ob Sängerin Melody Haase und Party-Queen Arielle Rippegather da Abhilfe schaffen können? Flocke scheint jedenfalls ein heißer Anwärter auf das noch freie WG-Zimmer der beiden Single-Ladys zu sein ... Bekannte Gesichter wie Xenia von Sachsen, Diogo, Chris Broy und Melody Haase sind auch in den neuen Folgen wieder mit von der Partie. Genauso wie Gino Bormann und Arielle Rippegather, die weiterhin für Aufklärung über die LGBTQ+-Szene sorgen werden. Eine ordentliche Portion Drama darf im Reality-TV natürlich nicht fehlen: Es wird gelacht und geweint, gefeiert und gestritten. Vor allem die Beziehung zwischen Mike Cees und Michelle Monballijn scheint auf Messers Schneide zu stehen. Ob eine Boulevard-Schlagzeile ihrer Liebe den Rest gibt? Konflikte sind auf jeden Fall vorprogrammiert ... Beziehungskrise: Wie steht es um Eric Sindermann und Sanja Alena? Während die einen von Party zu Party tingeln und die anderen Umzugspläne schmieden, krieselt es zwischen Modedesigner Eric Sindermann und seiner Angebeteten Sanja Alena scheinbar gewaltig. Auch das neu entdeckte Konzept einer offenen Beziehung scheint für den Hobby-Handballer und seine "Sexbombe", wie es bei RTLZWEI heißt, nicht die Lösung zu sein ... Neu in der "B:Real"-Familie sind überdies der ehemalige "Are You The One?"-Teilnehmer Sasa Pavlovic, die temperamentvolleChristin Okpara, der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Jona Steinig sowie ein Urgestein des Reality-Fernsehens: Gina-Lisa Lohfink.