Private Eindrücke findet man auf dem Instagram-Account von Lena Gercke kaum. Anlässlich des ersten Geburtstages ihrer Tochter Lia hat das Model nun eine Ausnahme gemacht - und einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt.

Meist sind es Shooting-Aufnahmen oder Schnappschüsse aus einer TV-Show, welche Lena Gercke mit ihren 3,2 Millionen Instagram-Followern teilt. Nun jedoch hat das Model seinen Fans auf Instagram einen ungewohnt privaten Einblick in sein Familienleben gewährt. Anlässlich des ersten Geburtstages von Tochter Lia veröffentlichte die 35-Jährige einen süßen Schnappschuss, der sie zusammen mit ihren beiden Töchtern beim Kuscheln zeigt.

Rührende Worte von Lena Gercke: "Ich habe mein ganzes Herz in meinen Armen"

In dem Beitrag gibt sich die Gewinnerin der ersten "Germanys Next Topmodel"-Staffel ganz emotional. "Ich habe mein ganzes Herz in meinen Armen. Ich kann nicht glauben, dass mein Baby morgen ein Jahr alt wird", schreibt Gercke in dem Beitrag vom Sonntag. "Nichts auf der Welt kann beschreiben, wie es sich anfühlt, diese beiden kleinen Menschen in meinen Armen zu halten."

Seit April 2019 ist Gercke mit dem 38-jährigen Werbefilmregisseur Dustin Schöne liiert. Im Juli 2020 wurde ihre erste gemeinsame Tochter Zoe geboren, im Dezember 2022 folgte Nesthäkchen Lia. Das Privatleben ihrer Kinder hält das Model ansonsten konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.