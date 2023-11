"Ich dachte, so muss es sein, wenn man stirbt": Schauspielerin Brooke Shields erlitt in einem Café kürzlich einen Krampfanfall und verlor das Bewusstsein. Wie sie Hollywoodstar Bradley Cooper rettete, erzählte sie jetzt in einem Interview.

Auf der Leinwand verkörperte Bradley Cooper schon des Öfteren Heldenrollen. Kürzlich bewies er auch im echten Leben wahren Heldenmut, wie Brooke Shields (58) im Interview mit "Glamour" berichtete. Demnach sei ihr Cooper zu Hilfe gekommen, als sie einen Krampfanfall erlitt. Dieses oftmals mit Epilepsie einhergehende Krankheitssymptom machte sich kurz vor einer Aufführung ihrer One-Woman-Show im Café Carlyle in New York bemerkbar, wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtet.

Die 58-Jährige erinnerte sich: "Ich bereitete mich auf die Show vor und trank so viel Wasser, dass ich nicht wusste, dass ich einen niedrigen Natriumgehalt hatte." Schließlich verließ sie das Café auf der Suche nach einem Taxi. "Als ich am Ende der Treppe ankam, sah ich offensichtlich so komisch aus, dass mich die Leute, die neben mir standen, gefragt haben: 'Geht es dir gut?'"

Also habe sie kehrt gemacht, um im anliegenden Szene-Restaurant "L'Artusi" nach Hilfe zu fragen. "Zwei fremde Frauen kamen auf mich zu, und plötzlich begann alles, schwarz zu werden." Anschließend sei die Schauspielerin mit dem Kopf voran gegen die Wand geprallt. Sie beschrieb ihren Zustand wie folgt: "Ich hatte Schaum vor dem Mund, war völlig blau und versuchte, meine Zunge zu schlucken."

2021 erlitt Brooke Shields einen Oberschenkelbruch

Als sie wieder zu sich kam, habe sie sich bereits in einem Krankenwagen befunden - neben Bradley Cooper, der ihre Hand hielt. "Ich dachte, so muss es sein, wenn man stirbt. Du wachst auf, und Bradley Cooper sagt, er begleitet dich ins Krankenhaus'", erzählte Shields. "Und ich schaue auf meine Hand, ich schaue auf seine Hand in meiner Hand, und ich denke: 'Das ist seltsam und surreal.'" Ihr sei es so vorgekommen, "als würde ich mit Jesus ins Krankenhaus fahren".

Gesundheitliche Hürden musste Brooke Shields in ihrem Leben schon einige überwinden. Erst im Januar 2021 musste sich die 58-Jährige nach einem folgenreichen Fitness-Unfall mühsam zurück ins Leben kämpfen. Ein Sturz von einem Balance-Board zog einen komplizierten Oberschenkelbruch nach sich. Es waren mehrere chirurgische Eingriffe notwendig.