Zwei Forscher aus den USA haben Zuschauerinnen und Zuschauer des konservativen TV-Senders Fox News dafür bezahlt, einen Monat lang den Konkurrenzsender CNN anzusehen. Das Ergebnis zeigt, wie viel Einfluss Medien auf die Ansichten der Konsumenten haben.

Bisweilen scharfe Meinungsmache und ein zunehmend rechtskonservatives Weltbild prägen den politischen Diskurs beim Nachrichtenkanal Fox News. Der den US-Republikanern nahestehende Sender zählt zum Medienimperium des umstrittenen australischen Unternehmers Rupert Murdoch und gilt als Lieblingssender von Ex-Präsident Donald Trump. Nun wollen zwei US-amerikanische Politikwissenschaftler herausgefunden haben, wie sehr das Nachrichtenprogramm von Fox News zur Meinungsbildung der Zuschauerinnen und Zuschauer beiträgt.

15 Dollar pro Stunde sollen ausgewählte Fans des Privatsenders im Herbst 2020 einen Monat lang dafür erhalten haben, den liberal geprägten Konkurrenzsender CNN zu verfolgen. Bis zu sieben Stunden wöchentlich mussten die 304 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, allesamt Anhänger der Republikanischen Partei, das Programm anschauen und anschließend einen Fragenkatalog zur Berichterstattung beantworten. Verglichen wurden die Resultate mit einer Parallelgruppe von 459 Menschen, die weiterhin Fox News ansahen.

"Bedeutsame Unterschiede"

Wie es in der Studie heißt, habe die Änderung des Medienkonsums bei den Befragten "vielfältige Auswirkungen auf ihre faktischen Überzeugungen, Einstellungen, Wahrnehmungen der Wichtigkeit von Themen und allgemeinen politischen Ansichten" gehabt. Unter anderem glaubten diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von Fox News zu CNN gewechselt waren, mit 13 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit, dass unter einer Präsidentschaft Joe Bidens "viel mehr Polizisten von Black-Lives-Matter-Aktivisten erschossen werden". Zudem waren sie um elf Prozentpunkte weniger geneigt zu glauben, dass es "für den Präsidenten wichtiger ist, sich auf gewalttätige Proteste zu konzentrieren als auf die Coronavirus-Pandemie".

Die Gruppe derer, die ihre üblichen Fernsehgewohnheiten bei Fox News beibehalten hatte, war hingegen mit sechs Prozentpunkten geringerer Wahrscheinlichkeit der Ansicht, dass andere Staaten besser mit dem Coronavirus umgingen als die USA unter Donald Trump. Zudem positionierten sie sich mit sieben Prozent höherer Wahrscheinlichkeit gegen die Briefwahl.

Gerade mit Blick auf den kurzen Zeitraum von nur einem Monat seien dies "bedeutsame Unterschiede", heißt es in einer "Bloomberg"-Kolumne, in der die Studie ausgewertet wurde. "Auch wenn die Gruppe, die zu CNN wechselte, in ihrer Sicht der amerikanischen politischen Landschaft sehr weit rechts blieb." Nach Ende des Untersuchungszeitraums seien die Studienteilnehmer jedoch wieder zu Fox News und ihren vormaligen Ansichten zurückgekehrt.