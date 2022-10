Leslie Nielsen wird das Reboot seiner Kultkomödie "Die nackte Kanone" nicht mehr erleben. Aber im Paramount-Projekt bewegt sich etwas. Nun wurde der Regisseur bekannt gegeben, bei entsprechendem Verhandlungserfolg wird auch Liam Neeson eine Rolle übernehmen.

David Zuckers Slapstick-Komödien mit Leslie Nielsen avancierten zu Kultfilmen: "Die nackte Kanone" (1988) und die beiden Fortsetzungen "Die nackte Kanone 2 1/2" (1991) und "Die nackte Kanone 33 1/3" (1994) verfügen über eine eingefleischte Fanbase. Aktuell arbeitet Paramount Pictures an einem Reboot des beliebten Comedy-Franchises und nach Informationen von "Entertainment Weekly" nimmt das Projekt langsam Gestalt an. Als Regisseur und ausführenden Produzenten wurde nun Akiva Schaffer gewonnen, der kürzlich den Emmy-prämierten Film "Chip 'N Dale: Rescue Rangers" inszenierte. Für die neue "Nackte Kanone" wird er wie schon bei "Rescue Rangers" mit den Drehbuchautoren Dan Gregor und Doug Mand zusammenarbeiten.

Auch in Sachen potenzieller Besetzung kommt offenbar Bewegung in das Paramount-Projekt. Angeblich steht Liam Neeson in Verhandlungen, um in einer bislang unbekannten Rolle aufzutreten. Bereits im Februar befeuerte der irische Schauspieler in der TV-Show "People" erstmals Gerüchte um seine Beteiligung in einer Neuauflage. "Seth MacFarlane und die Paramount Studios sind an mich herangetreten, um vielleicht die 'Die Nackte Kanone'-Filme wieder aufleben zu lassen", erklärte Neeson damals. "Das wird entweder meine Karriere beenden oder sie in eine andere Richtung bringen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht", witzelte er. Seth MacFarlane, unter anderem Kopf hinter "Family Guy", und Erica Huggins produzieren den Film über ihre Firma Fuzzy Door.

Die Original-Reihe basiert auf der kurzlebigen ABC-Serie "Police Squad!" (1982). Leslie Nielsen, der im November 2010 verstarb, spielte die Rolle des dümmlichen, aber liebenswerten Polizisten Frank Drebin. An den Kinokassen räumte die Parodie groß ab, 477 Millionen Dollar spielte sie weltweit ein. Bereits im Jahr 2013 versuchte Paramount, ein Reboot von "Die Nackte Kanone" mit Ed Helms in der Hauptrolle zu realisieren, allerdings scheiterte das Projekt.