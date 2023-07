Im Rahmen der VOX-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" erlangte er in Deutschland Berühmtheit. Nun erhält der Selfmade-Makler Marcel Remus (36) seine eigene Makler-Show. Im Team des "Mallorca Maklers" befinden sich unter anderem "Selling Sunset"-Star Davina Potratz und Bruce Darnell.

"Top oder Flop? Die Super-Makler", "Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A." oder "Buying Beverly Hills" - im TV wimmelt es von Makler-Shows. Mehr Lifestyle und Glamour als in der beliebten Netflix-Serie "Selling Sunset", der Mutter der Makler-Soaps, geht allerdings kaum. In der für den "People's Choice Award for Favorite Reality TV Star" nominierten Serie hat unter anderem Davina Potratz den einen oder anderen heißen Deal eingefädelt. Nach ihrem Ausstieg bei "The Oppenheim Group" im Jahr 2020, um die es in dem Format geht, bringt sie ihre Expertise nun in eine neue VOX-Show ein: Ab Dienstag, 15. August, 22.15 Uhr ist sie in der neuen Dokuserie "Der Mallorca Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" an der Seite von Luxusmakler Marcel Remus (36) zu sehen. Er wurde einst durch die VOX-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" bekannt.

"Extravagante Immobilien und anspruchsvolle Kunden"

Komplettiert wird die Crew rund um die Immobilienexperten durch den Choreografen und Inneneinrichtungsexperten Bruce Darnell, Silke Remus (die Mutter des Immobilienmaklers) und das spirituelle Medium Ira Wolff. Gemeinsam begeben sie sich in acht Folgen auf der Ferieninsel Mallorca auf die Suche nach den "extravagantesten Immobilien für anspruchsvolle Kunden aus den USA", heißt es in der Ankündigung des Senders.

Die Profis für pompös Fincas und Designträume wollen nun auch Deutschlands beliebtestes Urlaubsziel für amerikanische Kundinnen und Kunden erschließen. In der Sendung soll es vor allem um ausgefallene Einrichtungswünsche gehen. "Nach wochenlangen Dreharbeiten dürfen wir endlich das Geheimnis lüften!", teilt auch Top-Maklerin Potratz den Starttermin mit ihren Followern auf Instagram.

Die einzelnen Episoden des Reality-Formats stehen bereits ab Dienstag, 8. August, immer eine Woche vorab bei RTL+ zur Verfügung.