Nachschub für alle "Star Trek"-Fans: Wie Paramount+ bekannt gab, soll die Produktion für "Star Trek: Section 31" noch dieses Jahr starten. Mit dabei ist erneut die aktuelle Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh als Imperator Phillipa Georgiou.

Bereits in der ersten Staffel der Serie "Star Trek: Discovery" konnte Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh, die dieses Jahr für ihre schauspielerische Leistung in "Everything Everywhere All at Once" mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, als Imperator Phillipa Georgiou das Publikum von sich überzeugen. Nun darf die Malaysierin erneut in die beliebte Rolle schlüpfen, denn Paramount+ gibt grünes Licht für den neuen Spielfilm "Star Trek: Section 31".

Unter der Regie von Olatunde Osunsanmi ("The Fourth Kid") soll die Produktion noch in diesem Jahr beginnen. In dem Film schließt sich Phillipa Georgiou einer geheimen Abteilung der Sternenflotte an, die für den Schutz der Vereinigten Föderation der Planeten verantwortlich ist. Doch während des Auftrags wird der Imperator mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

"Ich bin überglücklich, zu meiner 'Star Trek'-Familie und zu der Rolle, die ich so lange geliebt habe, zurückzukehren", freute sich Yeoh. "Section 31" liege ihr sehr am Herzen, "denn die Rolle als Phillipa spielte ich bereits, als das neue goldene Zeitalter von 'Star Trek' begann, und zu sehen, dass sie endlich ihren Moment bekommt, ist ein wahr gewordener Traum."

Yeoh hatte schon vor "Discovery" Spin-off-Idee

Auch Executive Producer Alex Kurtzman äußerte sich zum neuen "Star Trek"-Projekt. So verriet er, dass die 60-Jährige bereits vor der Ausstrahlung von "Star Trek: Discovery" die Idee hatte, ein Spin-off zu ihrer Figur Phillipa Georgiou zu verwirklichen. Yeoh habe "mit ihrem Auftritt in der ersten Folge Neuland betreten und ein neues 'Trek'-Zeitalter eingeläutet", so Kurtzman.

"Michelle Yeoh ist ein unvergleichliches Talent - sie hat Imperator Georgiou auf eine so unglaublich witzige und nuancierte Weise zum Leben erweckt, dass die Figur sofort zum Liebling der Fans wurde", ergänzte Domenic DiMeglio, Chief Marketing Officer und Head of Data bei Paramount Streaming.