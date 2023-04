"Das perfekte Dinner" der Allgäu-Woche kocht Karsten (40) an Tag 3 in Ottobeuren. Beim Genuss seiner indonesischen Köstlichkeiten fehlen seinen Gästen schier die Worte. Für deren Glückseligkeit reichen die maximal zu vergebenden zehn Punkte eigentlich gar nicht aus ...

"Ich koche etwas außergewöhnlich für diese Woche, was Indonesisches", verrät Karsten seine Herkunft. "Meine Mutter kommt aus Indonesien." Deshalb kennt er die asiatische Küche von klein auf. Akribisch macht sich der Medizincontroller und freiwilliger Feuerwehrler, der eigentlich aus Bremen kommt, am Herd ans Werk. "Im Vergleich zur Allgäuer Küche ist die indonesische Küche eher leichter. Das ist jetzt nicht so, dass man sich gleich erst mal schlafen legen muss danach."

Als Motto hat er sich "Indonesische Spezialitäten neu interpretiert" überlegt. In Gerichte umgemünzt bedeutet das eine indonesische Vorspeisenvariation von Soto ayam und Gado-Gado, gefolgt von Ikan Ingwer. Dahinter verbirgt sich gebratener Kabeljau mit Salicorn, Bambussprossen-Karotten-Ingwer und Reis. Das Menü beschließt ein Lavakuchen mit Pandan-Eis und exotischem Fruchtsalat,

"Der Karsten wird schon richtig was liefern", hat Anita (63) hohe Erwartungen. Beim Blick auf die Speisekarte herrscht jedoch Sprachlosigkeit. "Ok", starrt Alex (39) ratlos aufs Menü. Tanja (43) äußert ein begeistertes "Wow! Cool!".

Der Genuss startet mit dem Aperitif: "Mmm, fein"

Schon der exotische Aperitif aus Kumquats, Campari und Maracujasaft erzeugt Glücksgefühle. "Mmm, fein", glänzen die Augen der Damen. "Das kannte ich jetzt so auch nicht", schlürft Tanja ihr Getränk. "Super Einstieg und passend zum Thema", lässt sich Alex voll auf die neuen Aromen ein.

Die Vorspeise besteht aus einer Soto ayam Suppe und Gado-Gado Salat. "Diese Soto-Suppe ist tatsächlich unser Weihnachtsessen", verrät Karsten. Anita ist schon von der Optik beeindruckt: "Das sieht ja hammermäßig aus." Karsten stellt Schweigen am Tisch fest: "Ganz still." Alex begründet: "Es schmeckt auch so gut." Anita findet schon beim ersten Gang keinen Kritikpunkt: "Für mich perfekt, muss ich wirklich sagen." Alex wird noch deutlicher: "Mir ist ja schier die Spucke weggeblieben." Tanja imponiert die Kombination der Geschmäcker: "Das war unglaublich!"

Bei Anita hat Karsten "voll ins Schwarze getroffen"

"Ich bin gespannt, ob das wieder so eine Explosion an Aromen wird", wartet Alex auf die Hauptspeise aus Reis, Skrei, Meeresalgen und Ingwer-Soße. "Perfekt gebraten", genießt Anita ihren Fisch mit der süß-sauer-fruchtigen Soße. "Er hat voll ins Schwarze getroffen bei mir. Hätte ich nicht gedacht." Tanja fehlen die Worte, sie kann nur noch glücklich seufzen.

Schoko-Lavakuchen, exotischer Obstsalat aus Mango, Ananas und Granatapfel und grünes Pandan-Eis vereinen sich zum Dessert. "Pandan ist eine Palmenart, aus deren Blättern ein Konzentrat hergestellt wird", erklärt Karsten. Anita bewundert das Farbenspiel: "Boah, schön!" Der Kern des Kuchens läuft flüssig heraus: "Das ist dir aber richtig gut gelungen." Tanja seufzt wieder zufrieden: "Ich hab mein breites Grinsen." Ihr Fazit: "Unschlagbare Kombination!"

"Wir kommen gerne wieder", sind alle von der indonesischen Küche überzeugt und zücken allesamt die Zehn-Punkte-Tafel. "Das war das perfekte Dinner!"