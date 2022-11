Mehr Infos zur Geschichte, mehr bekannte Gesichter: Knapp vier Monate vor Kinostart wurde ein neuer Trailer zum "Super Mario Bros. Film" veröffentlicht. Neben Mario, Luigi und Bowser sind auch Prinzessin Peach und Donkey Kong dabei.

Mario, Luigi, Bowser: Vor vielen Jahren, 1993, gab es schon einmal einen "Super Mario"-Film. Viele Fans des kleinen Nintendo-Klempners werden sich mit Grausen erinnern, der Streifen mit Bob Hoskins und Dennis Hopper gilt bis heute als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ein ganz neuer Anlauf soll diesen Kino-Fehltritt nun vergessen machen - in diesem Fall ein Animationsfilm, der sich sehr viel näher an der Videospiel-Vorlage bewegt als der 1993er-Film.

Seit einiger Zeit ist bereits bekannt, dass Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach) und Jack Black (Bowser) als Synchronsprecher dabei sind, ein paar erste Bilder gab es auch schon. Nun wurde ein ausführlicher neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Figuren (unter anderem Donkey Kong) einführt und erste Details zur Handlung preisgibt. Offenbar wird Marios Bruder Luigi - diesmal also nicht die Prinzessin - von Bösewicht Bowser entführt, und Mario liefert sich einen imposanten Arena-Kampf mit Donkey Kong, bei dem er allerdings keine sonderlich gute Figur macht. "Super Mario Bros. Film" startet am 23. März 2023 in den deutschen Kinos.