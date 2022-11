Elton John verabschiedet sich mit einem dreistündigen Konzert von seinen Fans in Nordamerika und holt dafür hochkarätige Gäste auf die Bühne. Auch hierzulande lässt sich die Mega-Show verfolgen - per Livestream bei Disney+.

Frühaufsteher und Elton-John-Fans aufgepasst: Am Montag, 21. November, überträgt Disney+ Elton Johns letztes Konzert in Nordamerika - live ab 5 Uhr morgens. "Elton John live: Abschied vom Dodger Stadium" lautet der Titel des exklusiven Streams, der das dreistündige Abschiedskonzert des Popstars im Dodger Stadium in Los Angeles zeigt. Wie Disney nun bekannt gab, dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer neben Elton John auch auf weitere musikalische Gäste freuen: Keine Geringeren als Dua Lipa ("Cold Heart"), Kiki Dee ("Don't Go Breaking My Heart") und Brandi Carlile ("Simple Things") werden gemeinsam mit dem 75-Jährigen auf der Bühne stehen.

Seit September 2018 ist Elton John mit Unterbrechungen aufgrund der Corona-Pandemie auf seiner Abschiedstournee auf der ganzen Welt unterwegs. Nach seinem bevorstehenden Konzert in Los Angeles führt die "Farewell Yellow Brick Road"-Tour den Künstler unter anderem noch nach Europa - im Frühjahr 2023 etwa ist Elton John in mehreren deutschen Städten zu sehen. Der Brite gastiert in München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln. Insgesamt umfasst das straffe Tourprogramm des Musikers mehr als 300 Konzerte.