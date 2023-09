In zahlreichen deutschen Städten erschien am Sonntagabend ein ominöser Laserstrahl am Himmel. Hinter der Aktion steckte der Rapper Apache 207, der mit den bundesweit verteilten Lasern seine Arena-Tour 2024 ankündigte.

Unter anderem in München, Berlin, Frankfurt und Dortmund waren am Sonntag um 20 Uhr plötzlich Laserstrahlen am Himmel zu erblicken. Den Hintergrund der Aktion kannten zunächst wohl nur Fans von Apache 207: Bereits am Samstagabend hatte der Rapper bei einem Auftritt auf der Berliner Waldbühne angekündigt, 2024 auf große Arena-Tour zu gehen. In welche Städte er reisen werde, verriet der 25-Jährige zunächst jedoch nicht. Stattdessen sollte an den ausgewählten Orten einen Tag später ein Laserstrahl erscheinen. Genau dies geschah am Sonntagabend - in Berlin, Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Wien und Zürich.

Auch nach Stuttgart und Mannheim kommt Apache 207. Dort gab es am Sonntag allerdings keinen Laserstrahl zu sehen. Stattdessen erschien auf der Hans Martin Schleyer Halle und der SAP Arena die Aufschrift "Apache 207 Arena Tour 2024". Insgesamt dürfen sich Fans also auf zwölf Tourtermine freuen. Der Vorverkauf für die neue Tour soll am Donnerstag, 21. September, um 16 Uhr, starten.

Apache 207: "Roller" machte ihn zum Rap-Star

"Apache bleibt gleich": Mit dieser Textzeile aus dem Hit "Roller" brannte sich Apache 207 im August 2019 in die Köpfe seiner Fans ein. Heute ist der Rapper nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken und hat zahlreiche Rekorde inne. Unter anderem gab Spotify bekannt, dass zwischen 2012 und 2021 kein Song in Deutschland öfter gestreamt wurde als "Roller". Auf Amazon Prime hat Volkan Yaman aka Apache 207 mittlerweile sogar eine eigene Doku ("Apache bleibt gleich"). Zuletzt gelang dem Musiker mit "Komet" eine Platin-Single mit Udo Lindenberg. Der Track befindet sich auf Apaches neuen Album "Gartenstadt", das im Juni 2023 erschien.