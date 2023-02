Star-DJ David Guetta erlaubte sich einen kleinen Scherz und fälschte mithilfe eines KI-Tools die Stimme von Rapper Eminem. Das Ergebnis ließ er bei seinem Konzert abspielen. "Darf ich Ihnen vorstellen ... Emin-AI-em", schrieb er zu einem Video auf Twitter.

Durch Künstliche Intelligenz kann so manches erstaunlich echt und menschengemacht wirken - seien es Texte, Bilder oder Musik. Einen Beweis dafür lieferte nun auch David Guetta seinen Fans. Mithilfe eines KI-Tools fälschte er die Stimme von Rap-Superstar Eminem. In einem YouTube-Video teilte er mit, dass er die Aufnahme nur "als Witz gemacht" habe, dass es "so gut funktioniert" hätte er selbst nicht gedacht.

"Darf ich Ihnen vorstellen ... Emin-AI-em"

Bei dem Ergebnis handelt es sich um ein Vocal-Sample, welches Guetta durch einen Computer generieren ließ. Dabei wird der Satz "This is the future rave sound. I'm getting awesome and underground" von einer Stimme wiedergegeben, die genauso klingt wie Eminem. Auf Twitter teilte der DJ ein Video, in dem zu sehen ist, wie er das Ergebnis bei einem Konzert abspielt. "Darf ich Ihnen vorstellen ... Emin-AI-em", schrieb er über den Clip.

In seinem YouTube-Video ging er genauer auf den Prozess ein: "Im Grunde kann man damit Texte im Stil eines beliebigen Künstlers schreiben. Also tippte ich ein: 'Schreib eine Strophe im Stil von Eminem über Future Rave' und ging auf eine andere KI-Website, die die Stimme nachbilden kann", erklärte er. Um welches Tool es sich genau handelt, verriet der 55-Jährige nicht. Eminem selbst äußerte sich bislang nicht zu Guettas Aktion.