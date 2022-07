Krisenmanagement will gelernt sein: Ausgerechnet bei einem Interview mit Hollywoodstar Kate Winslet ist Frauke Ludowig die Hose aufgeplatzt. Die RTL-Moderatorin blieb dabei jedoch souverän - und ließ sich vor ihrer prominenten Gesprächspartnerin nichts anmerken.

Gerade einmal acht Minuten hatte Frauke Ludowig Zeit, um anlässlich einer Werbeveranstaltung in Cannes Kate Winslet zu interviewen. Trotz der knapp bemessenen Zeit gelang es der RTL-Moderatorin, dem "Titanic"-Star zahlreiche spannende Antworten zu entlocken - und ein kleines Missgeschick zu kaschieren, dass sich ausgerechnet während des Gesprächs zutrug.

Mitten im Interview passierte der 58-Jährige nämlich ein modischer Fauxpas: Ihre Hose platzte auf. "Manchmal geht alles gut, und manchmal eben nicht. Ich merkte plötzlich: Hier passiert was. Der Reißverschluss ist geplatzt", so Ludowig im Anschluss an das Interview. Das Malheur nehme sie mit Humor: "Ich sag nur: S..t happens!"

Trotz aller Gelassenheit versuchte Ludowig, die aufgerissene Stelle vor Kate Winslet zu verbergen. Wie die "Exclusiv"-Moderatorin im Gespräch mit ihrem Sender erklärte, habe sie geschickt ihre Hand über dem offenen Reißverschluss platziert. Laut einem Instagram-Beitrag, den sie am Montag teilte, klappte der Trick. Unter einem gemeinsamen Foto mit Winslet schrieb Ludowig: "Sie ist echt ein Megastar! KATE WINSLET! Titanic, Oscars, Familie, Leo, es gab jede Menge Themen, über die wir in Cannes geplaudert haben! Ok, mir ist während des Interviews die Hose geplatzt ... aber egal, sie hat nix gemerkt!"