Lola Weippert lässt sich nicht unterkriegen, steht zu ihren Überzeugungen und positioniert sich gegen Bodyshaming. Bei Social Media erntet sie dafür nicht immer nur Zuspruch. Wie geht die 26-Jährige mit Hasskommentaren um? Im Interview erklärt sie, woher sie ihre Stärke bezieht. Die Moderatorin scheut auch beruflich keine Herausforderung: Die neue Unterhaltungsshow "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen", in der acht Amateur-Promi-Paare Choreografien erlernen und in Challenges gegeneinander antreten (ab Montag, 10. Oktober, 20.15 Uhr, RTLZWEI), hat es in sich. Nicht nur die Promi-Paare kämpfen um Gleichgewicht, auch die Moderatorin muss ihr Können auf Rollen beweisen. Was zeichnet das neue Format aus? Lola Weippert schwärmt im Interview.

teleschau: Sie haben vor einem Jahr einen Bauernhof in der Nähe von Berlin-Brandenburg gekauft. Wie passt das mit Ihrem Umzug nach New York zusammen?

Lola Weippert: Man weiß nie, wie lange man lebt, und deswegen möchte ich so viel wie nur möglich von der Welt sehen. Mir war klar: wenn nicht jetzt, wann dann? Aber ich habe schon ein bisschen Heimweh. Deshalb werde ich bald wieder die Segel streichen und zurück nach Deutschland kommen. Da habe ich auch meine ganzen Freunde ...

teleschau: Das Heimweh ist also freundschaftsbedingt?

Lola Weippert: Oh ja. Freundschaftsbedingt, familiär und auch beruflich ergibt es einfach am meisten Sinn. New York ist schön, aber die Herzlichkeit der Menschen in Deutschland ist dann doch eine andere.

teleschau: Wie ist es für Sie, in New York zu leben?

Lola Weippert: Man fühlt sich tatsächlich wie im Film, weil in New York so unfassbar viel passiert. Man lernt so viele Menschen aus verschiedensten Bereichen kennen. Hier ist mal eben eine Klimakonferenz, dort sieht man kurz einen Weltstar - die Möglichkeiten hier sind unfassbar. Es ist aber sehr laut, sehr bunt, und man fühlt sich wie in einem menschlichen Ameisenhaufen. Und weil ich am Ende des Tages vom Land komme, ein kleines Bauernhofkind bin, fehlt mir das hier einfach. Deswegen freue ich mich darauf, wieder in Deutschland zu sein, auf meinem eigenen Bauernhof. Das ist mein kleines Lola-Land, mein Rückzugsort.

"Für uns gab es so etwas noch nie"

teleschau: Wie viel kriegen Sie in Amerika von dem mit, was bei uns in Anbetracht der nahenden Energiekrise im Winter passiert?

Lola Weippert: Ich bekomme natürlich in Telefonaten und Gesprächen mit, was in Deutschland los ist. Das Ganze ist eine Katastrophe, Menschen geraten ans Existenzminimum, weil sie plötzlich so viel Geld für Strom ausgeben müssen - nur für einen warmen Hintern im Winter. Für uns gab es so etwas noch nie. Das ist einfach ein riesiges Problem, und ich hoffe, dass das bald ein Ende hat.

teleschau: Wie gehen die Amerikaner damit um?

Lola Weippert: Man hat oft das Gefühl, dass die Amis sehr leicht damit umgehen. Oder sagen wir es so: Die sprechen nicht wirklich darüber. Hier geht es eher ums Business. Sogar im Smalltalk (lacht).

teleschau: Mit welchem Gefühl blicken Sie heute auf Ihre eigene Karriere?

Lola Weippert: Mit Dankbarkeit. Ich habe es immer noch nicht realisiert, was ich schon alles machen durfte. Für mich sind so viele Träume in Erfüllung gegangen. Manchmal denke ich, ich würde einen Traum leben. Ich durfte so viele phänomenale Sprünge machen. Das ist alles eine riesengroße Ehre. So empfinde ich das.

teleschau: Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?

Lola Weippert: Eines meiner Ziele ist, dass "Skate Fever" ein voller Erfolg wird, dass wir direkt die zweite Staffel produzieren können (lacht). Das hat so viel Spaß gemacht. Es ist ein enormer Schritt, das als Frau alleine moderieren zu dürfen. Die Produzenten haben mich komplett rennen lassen. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass sie so viel Vertrauen in mich gesetzt haben. Das sind für mich Meilensteine: Man darf einfach machen und muss nicht alles vom Teleprompter ablesen. Vielleicht wird mein nächster Schritt sein, meine eigene Late-Night-Show zu moderieren, wer weiß? Ich verrate aber noch nicht zu viel meiner Wünsche. Nicht, dass sie nicht in Erfüllung gehen.

"Ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich Bock habe, nackt herumzurennen"

teleschau: Sie zeigen sich häufig recht freizügig in der Öffentlichkeit, wie beispielsweise auf Instagram, gleichzeitig engagieren Sie sich gegen Bodyshaming und machen sich gegen toxische Männlichkeit stark. Eine Gratwanderung, oder?

Lola Weippert: Ja, natürlich. Aber ich sehe es als meine Aufgabe, Menschen, die alte Ansichten teilen, ins Jahr 2022 zu holen. Wir haben heute alle das Privileg, so herumzulaufen, wie wir möchten. Wenn ich einen kurzen Rock anziehen will, sollte ich keine Angst davor haben, dass mich jemand als Schlampe bezeichnet. Wir besitzen die Freiheit und sollten sie auch nutzen. In anderen Kulturen gelten dagegen andere Wertvorstellungen. Ich bin ja auch kein schlechter Mensch, nur weil ich Bock habe, nackt herumzurennen. Ich schreie damit nicht danach, vergewaltigt zu werden.

teleschau: Jetzt überziehen Sie aber!

Lola Weippert: Doch, so etwas wird einem leider noch immer an den Kopf geworfen. Aber ich habe mir vorgenommen, zurückzuschießen. Denn in meiner Welt dürfen wir alle so sein wie wir sind - egal, ob groß, klein, dick, dünn und egal welche Hautfarbe jemand hat.

teleschau: In einem Interview sagten Sie: "Ich habe so oft die Angst, dass ich nicht gut genug bin." Wie viel Druck lastet auf Ihnen?

Lola Weippert: Es hat für mich nichts mit Druck zu tun. Ich möchte mich von allen Seiten zeigen. Seine schwache Seite zu zeigen, bedarf viel mehr Stärke als nach außen hin nur stark aufzutreten. Ich drücke meine Stärke daher nicht nur in Statements aus wie: "Hey, zeigt euch so nackt wie ihr sein möchtet." Ich mache mich auch angreifbar, indem ich Schwächen und Zweifel äußere. Menschen, die auch mal heulen, sind viel authentischer. Ich bin der Meinung, dass man auf Social Media nicht nur eine scheinbar heile, künstliche Welt verkaufen sollte, wenn man es damit ernst meint. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst, weshalb ich auch auf die Schattenseiten der medialen Welt hinweisen möchte. Wir sitzen alle im selben Boot.

teleschau: Wie gehen Sie mit Hasskommentaren um?

Lola Weippert: Früher war das für mich sehr hart, weil ich zeitweise sogar Morddrohungen bekam. Damals war ich noch beim Radio und musste morgens um 5 Uhr zur Morningshow antanzen. Social Media ist zwar eher eine Bubble, das ist klar, aber es war heftig, diesen Hass dann auch in der Realität zu spüren, beispielsweise, wenn ich das Haus alleine im Dunkeln verlassen habe. Es hat mir Angst gemacht, aber auch dafür gesorgt, dass ich ein dickeres Fell bekomme. Selten bin wirklich ich das Problem. Meistens haben diese Menschen ein Problem mit sich und sollten sich Hilfe suchen. Meine Devise lautet ansonsten: Leben und leben lassen.

"Für die Promis immer ein kleiner Horror"

teleschau: Worum geht es für Sie bei Unterhaltungsshows wie "Skate Fever"?

Lola Weippert: Mir geht es darum, den Menschen eine qualitativ hochwertige Unterhaltung zu liefern. Wir hatten als großes Team einfach unfassbar viel Lust auf dieses Projekt. Alle brennen dafür: Dieses Feuer wird nach außen übertragen. "Skate Fever" ist für jeden empfehlenswert. Es dient zwar der Unterhaltung, es geht aber auch um Können. Man muss Sachen machen, die man noch nie gemacht hat oder viele Menschen gar nicht in der Lage sind zu tun. Es sind Ausnahmesituationen. Da Mäuschen spielen zu dürfen, macht richtig viel Spaß.

teleschau: Also würden Sie "Skate Fever" selbst schauen?

Lola Weippert: Auf jeden Fall. Ich kann keine Show produzieren, die ich nicht selbst gucken würde. Hinter "Skate Fever" stehe ich voller Stolz - wie eine Mutter applaudierend bei der Einschulung. Es gab schon unfassbar viele Shows, aber eine Show auf Rollschuhen gab es noch nie. Wir hatten Besuch aus der ganzen Welt, andere TV-Produktionen, die sich das angekuckt haben und dachten: Wow, was die sich trauen, hat mit Mut zu tun. Vielleicht setzen wir damit einen Grundstein für eine internationale Erfolgsstory.

teleschau: Geht es bei der Show wirklich nur primär ums Können oder dann doch auch um die Interaktion der Kandidaten - wenn man bedenkt, dass das ein oder andere Reality-TV-Sternchen dabei ist?

Lola Weippert: Ich glaube, das Zusammenspiel, der bunte Regenbogen, macht das Format aus: Unterhaltung, Können und Weiterentwicklung. Alle werden ins kalte Wasser geschmissen, die Frage ist: Wer kann wie gut schwimmen? Und wer braucht vielleicht Schwimmflügel? Die Entwicklungen waren so unterschiedlich und so vielfältig wie die Show an sich.

teleschau: Können Sie von Ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" 2021 profitieren?

Lola Weippert: Ja, durchaus. Ich kann mich besser in die Teilnehmenden reinfühlen, weil ich selbst Teil einer vergleichbaren Show war. Es ist eine krasse Herausforderung und bringt Menschen definitiv an ihre Grenzen.

teleschau: Haben Sie selbst auch die Rollschuhe ausgepackt?

Lola Weippert: Selbstverständlich. Ich habe tatsächlich jede Show auf Rollschuhen moderierend eröffnet. Anfangs dachte ich mir nur: ah, Hilfe! Ich habe wahnsinnig geschwitzt. Es war sehr viel Angstschweiß dabei, weil ich Schiss hatte, in meinem kurzen Kleidchen zu fallen, sodass man mir bis zur Gebärmutter gucken kann (lacht). Es hat dann aber doch einigermaßen geklappt. Bei allen jedoch nicht: Wir hatten auch einige Brüche dabei.

teleschau: Wie darf man sich die Challenges vorstellen?

Lola Weippert: Ich darf nur verraten: Diese Challenges waren bei uns vom Team sehr beliebt, weil sie bei den Promis so unbeliebt waren (lacht). Es kann sich um Geschicklichkeit drehen oder um Geschwindigkeit, vielleicht müssen die Paare einen Parcours meistern ... es war immer unvorhersehbar. Deswegen war es für die Promis immer ein kleiner Horror (lacht). Ich ziehe wirklich meinen Hut vor deren Leistung. Sie hatten einen unglaublichen Druck. Das braucht viel Mut sowie Disziplin und Ausdauer.

teleschau: Wer aus der Jury ist am schwersten zu überzeugen?

Lola Weippert: Natürlich Constance Hossfeld-Seedorf. Sie ist die Vize-Weltmeisterin, sie ist die Rollschuhqueen mit dem Adlerauge. Constance war die härteste Schale, die zu knacken war.