Derzeit häufen sich Gerüchte in der Musikwelt um eine mögliche Zusammenarbeit zwischen zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Shirin David (28), die als erfolgreichste deutsche Rapperin überhaupt gilt, sinniert in ihrem neuen Podcast "DirTea Talk" über ein Duett mit Schlagerkönigin Helene Fischer (39).

Im Gespräch mit Rapper Shindy, schwärmte David in Folge eins: "Ich liebe Helene Fischer. Ich möchte mit Helene ein Feature machen, in einem Musikvideo wie Shakira und Rihanna, und Helene richtig zur 'Baddie' machen." Das Musikvideo zu "Can't Remember to Forget You", das die Künstlerin als Beispiel heranzieht, zeigt, wie sich Shakira (46) und Rihanna (35) halbnackt vor der Kamera räkeln.

Rap vs. Schlager: Unterschiedlicher könnten Genres nicht sein

Warum David noch keine offizielle Anfrage gestellt hat? "Ich glaube, sie würde nein sagen", überlegt die 28-jährige Rap-Ikone, die zusammen mit Dieter Bohlen, Michelle und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter bei der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury saß, im Podcast. Daher habe sie ihre Idee bislang für sich behalten. Nichtsdestotrotz bewundere sie den Schlager-Star: "Sie ist einfach umwerfend. Ihre Looks sind legendär."