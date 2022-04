Es ist der erste Film über die Pop-Ikone David Bowie, der den Segen der Erben hat: Noch 2022 soll "Moonage Daydream" in die Kinos kommen.

Bereits im November des vergangenen Jahres gab es erste Berichte über das Projekt, nun wurde es offiziell von seinen Erben bestätigt: "Moonage Daydream", ein neuer Film über David Bowie, soll noch in diesem Jahr ins Kino kommen. Regie führt Brett Morgen, der bereits für die Kurt-Cobain-Dokumentation "Montage of Heck" (2015) verantwortlich zeichnete. "Moonage Daydream" ist der erste Film, der die volle Unterstützung der Bowie-Erben hat, für das Projekt erhielt der Filmemacher "uneingeschränkten Zugang zu Bowies persönlichen Archiven" und fand "Hunderte Stunden von noch nie gesehenem Filmmaterial", das in "Moonage Daydream" dann zum ersten Mal zu sehen sei, hieß es in einer Pressemitteilung.

In welcher Form dieses Material präsentiert wird, ist noch unklar, der Film sei kein klassischer Dokumentarfilm, sondern laut Statement eine "experimentelle filmische Odyssee, die Bowies kreative, musikalische und spirituelle Reise erforsche". Man sehe Bowie darin nicht nur als Musiker, sondern bei seiner Tätigkeit in anderen kreativen Bereichen wie Tanz, Malerei, Schauspieler und Theater.

Insgesamt 48 Bowie-Kompositionen seien in "Moonage Daydream" zu hören, an der Musik des Films arbeitete auch David Bowies langjähriger Produzent, Tony Visconti, mit. Einen offiziellen Starttermin gibt es bislang nicht, laut "Variety" könnte der Film aber beim Filmfestival in Cannes Ende Mai seine Weltpremiere feiern, 2023 sei dann eine Ausstrahlung beim Streamingdienst HBO geplant.