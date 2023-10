Ed Sheeran macht sich bereits Gedanken über seinen Tod: In einem Interview mit dem Männermagazin "GQ" verriet er unlängst sogar, bereits sein eigenes Grab im Garten angelegt zu haben.

Er ist erst 32 Jahre alt, dennoch denkt Ed Sheeran bereits über das Ende seines Lebens nach: Wie der britische Popsänger im Interview mit dem Männermagazin "GQ" gesteht, hat er im Garten sogar schon seine eigene letzte Ruhestätte geschaffen: "Es ist ein Loch, das man in den Boden gegraben hat, mit einem Stück Stein darüber", erklärte der "Shape of You"-Sänger: "und wenn der Tag kommt, an dem ich sterbe, kann ich dort hineingehen."

Es seien bereits einige Menschen aus seinem Umfeld gestorben, erklärt Sheeran seine Beweggründe: Viele von ihnen seien eingeäschert worden. In der Kapelle könne er nun um sie trauern. Außerdem hätten bereits Hochzeiten von Freunden in der Kapelle stattgefunden.

Nicht alle Menschen in seinem Umfeld könnten diesen Gedankengang verstehen, gibt der zweifache Vater zu: "Die Leute denken, dass es wirklich seltsam und morbide ist, aber ich hatte Freunde, die ohne Testament gestorben sind, und niemand weiß, was zu tun ist."

Ed Sheeran ist seit 2019 mit seiner langjährigen Freundin Cherry Seaborn verheiratet. Im August 2020 kam ihre gemeinsame Tochter Lyra Antarctica Seaborn Sheeran zur Welt. Im Mai 2022 folgte Tochter Jupiter Seaborn Sheeran. Ende September veröffentlichte Sheeran sein siebtes Studioalbum "Autumn Variations". Es ist das erste Album, das der Sänger über sein eigenes Label Gingerbread Man Records veröffentlicht hat.