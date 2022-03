"House of Gucci", "Die Addams Family 2" und "Schachnovelle": Das sind die Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Von "Alien" über "Thelma und Louise" bis "Gladiator": Kaum ein Filmemacher ist derart vielseitig interessiert wie Ridley Scott. Da kann es schon mal vorkommen, dass man einen Film dreht, den dann keiner sehen will. So wie das Ritter-Epos "The Last Duel", das trotz Matt Damon, Ben Affleck und Adam Driver in den Hauptrollen an den Kinokassen scheiterte. Regisseur Scott hatte sogleich einen Schuldigen für das Debakel ausgemacht: Millennials. "Heute haben wir ein Publikum, das mit diesen verdammten Handys aufgewachsen ist", schimpfte der Brite in einem Interview. "Die Millennials möchten nicht, dass man ihnen etwas beibringt - außer, man erzählt es ihnen auf dem Handy!" Deutlich besser lief es da schon Scotts letzten Film: "House of Gucci" spielte weltweit über 150 Millionen US-Dollar ein - trotz der Corona-Pandemie. In Deutschland stand der Film zudem sechs Wochen lang an der Spitze der Arthouse-Kinocharts. Nun erscheint "House of Gucci" ebenso wie "Die Addams Family 2" und "Schachnovelle" auf DVD und Blu-ray.

"House of Gucci" (VÖ: 10. März)

"Alien"-Regisseur Ridley Scott erzählt in seinem Biopic "House of Gucci" vom Mord an Mode-Zar Maurizio Gucci (Adam Driver), der 1995 Italien schockierte. Nachdem der seine Ex-Frau Patrizia Reggiani (Lady Gaga, "A Star Is Born") in den 80er-Jahren für eine andere Frau verlassen hatte, heuerte Reggiani einen Auftragskiller an, der Gucci im Jahr 1995 erschoss. Reggiani, die als italienische Modeikone galt, wanderte für den Auftragsmord an ihrem Ex-Mann zwischen 1998 und 2016 ins Gefängnis. Der Film - eine Mischung aus düsteren Familiengeheimnissen, Verrat und tödlichen Intrigen - adaptiert nun das Buch "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" von Sara Gay Forden aus dem Jahr 2000. Bei den diesjährigen Oscars ist "House of Gucci" in der Kategorie "Bestes Make-up und beste Frisuren" nominiert.

Preis DVD: circa 13 Euro

USA, 2021, Regie: Ridley Scott, Laufzeit: 152 Minuten

"Die Addams Family 2" (VÖ: 3. März)

In "Die Addams Family 2" werden Papa Gomez und Mama Morticia mit dem größten nur denkbaren Horror konfrontiert: der Pubertät ihrer Kinder! Damit sich Tochter Wednesday und Sohn Pugsley nicht völlig vom Rest der Familie entfremden, holt Gomez das Familienwohnmobil aus der Garage und bricht mit seiner Sippe zu einer Reise kreuz und quer durch die USA auf. "Dieser Trip wird die Addams näher zusammenbringen als je zuvor", glaubt er. Tochter Wednesday sieht das anders: "Oder aber es wird niemand überleben", sagt sie. Mit an Bord: Onkel Fester und Butler Lurch sowie das Eiskalte Händchen, das das Familienwohnmobil souverän durch die Staaten lenkt. Doch den Addams ist ein fieser Schurke auf den Fersen, der das ohnehin fragile Familienglück zu gefährden droht ... Der Animationsfilm basiert auf den gleichnamigen Cartoons mit morbiden Figuren, die Charles Addams 1938 erdachte, und die seither mehrfach verfilmt wurden.

Preis DVD: circa 13 Euro

USA, 2021, Regie: Greg Tiernan u.a., Laufzeit: 89 Minuten

"Schachnovelle" (VÖ: 10. März)

Der deutsche Film bringt seit ein paar Jahren die großen Klassiker der deutschsprachigen Literatur wieder auf die Leinwand. Nun hat sich der Münchner Regisseur Philipp Stölzl ("Der Medicus") die "Schachnovelle" von Stefan Zweig vorgenommen, der vor allem dank eines fantastisch aufspielenden Oliver Masucci ("Enfant Terrible") sehenswert ist. Masucci spielt den Wiener Anwalt Josef Bartok, der zusammen mit seiner Frau (Birgit Minichmayr) kurz nach dem so genannten "Anschluss" Österreichs vor den Nazis auf einem Passagierdampfer in die USA flieht. An Bord des Schiffes erinnert er sich an die dramatischen Monate vor seiner Abreise: Weil er angeblich über die Zugangsdaten zu Konten im Ausland verfügt, wird Bartok vom Gestapo-Leiter Böhm (Albrecht Schuch) wochenlang gefangengehalten und gequält. Als es ihm gelingt, ein Schachlehrbuch in seine Zelle zu schmuggeln, schöpft er neuen Lebensmut.

Preis DVD: circa 11 Euro

D/AT, 2021, Regie: Philipp Stölzl, Laufzeit: 108 Minuten