Nicht alle waren sofort überzeugt, als das Erste ein Comeback der Kult-Krimiserie "Mord mit Aussicht" ankündigte. Einen Tag nach Ausstrahlung der letzten Folge zeigt sich aber: Die Staffel war aus Sicht der ARD ein voller Erfolg.

So schnell kann es gehen: Am Dienstagabend strahlte die ARD bereits die letzte Folge der neuen Staffel "Mord mit Aussicht" aus. Und wie die Verantwortlichen nun stolz verkündeten, war das Comeback aus Sicht der ARD insgesamt ein voller Erfolg: 5,16 Millionen Menschen (Marktanteil: 19,8 Prozent) sahen die Folge "Sauberer Abgang". Damit war die Krimikomödie die meistgesehene Sendung am Dienstagabend. Auch in den vorherigen fünf Wochen (die ersten beiden Episoden wurden als Doppelfolge ausgestrahlt) hatte der Krimi dem Sender jeweils den Tagessieg beschert.

Durchschnittlich zog "Mord mit Aussicht" in den vergangenen Wochen 6,036 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Dies entspricht einem Marktanteil von 21,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Serie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 11,2 Prozent vergleichbar gute Quoten. Hinzu kommen zudem über vier Millionen Abrufe in der ARD Mediathek.

Etwas "ganz Besonderes, das wunderbar zur ARD passt"

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl freute sich über die gute Resonanz: "Nach sieben Jahren ohne 'Mord mit Aussicht' nahtlos an den Erfolg anschließen zu können, ist ein sensationelles Ergebnis und zeigt: Bei unserem Publikum ist die Serie unvergessen und unverändert beliebt." Durch die regional verankerte und selbstironische Erzählweise sei das Format etwas "ganz Besonderes, das wunderbar zur ARD passt".

Der Fiktion-Koordinator des Ersten, Jörg Schönenborn, ergänzte: "Wir freuen uns, dass die Neuauflage unserer Crime-Comedy-Serie bei unserem Publikum so gut angekommen ist und die Fans 'Mord mit Aussicht' trotz mancher Veränderungen die Treue gehalten haben. Dem Kreativteam ist es gelungen, mit neuen Geschichten aus dem vertrauten und lieb gewonnenen Hengasch ein Heimatgefühl zu vermitteln, das offenbar gerade in diesen Zeiten dem Bedürfnis vieler Menschen entspricht. Das ist für uns auch ein klares Signal für den Dienstagabend im Ersten."

Ausgetauschte Stammbesetzung

Nach ersten drei Staffeln war die beliebte Stammbesetzung, bestehend aus Caroline Peters als Kommissarin Sophie Haas, Meike Droste als Polizeimeisterin Bärbel Schmied und Bjarne Mädel als Polizeiobermeister Dietmar Schäffer, ausgetauscht worden: In den neuen Folgen sind Katharina Wackernagel als Kommissarin Marie Gabler, Eva Bühnen als Kommissaranwärterin Jennifer Dickel und Sebastian Schwarz als Polizeioberkommissar Heino Fuß zu sehen. Weitere Hauptrollen wie die des pensionierten Kriminalhauptkommissars Hans Zielonka (Michael Hanemann) und der Hausfrau Heike Schäffer (Petra Kleinert) blieben unverändert.

Die komplette vierte Staffel von "Mord mit Aussicht" ist noch sechs Monate in der ARD-Mediathek abrufbar. Ob es eine fünfte Staffel geben wird, ist noch nicht bekannt.