Sie prägte den Soul unter anderem mit Hits wie "Mr. Big Stuff": Jean Knight ist kürzlich im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die Soul-Sängerin Jean Knight ist tot. Sie starb bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 80 Jahren eines natürlichen Todes, wie ihr Pressesprecher im Gespräch mit "TMZ" bestätigte. Ihren Fans bleibt die Künstlerin vor allem für ihren Hit "Mr. Big Stuff", der männliche Eitelkeiten anprangert, in Erinnerung. Der Song aus dem Jahre 1971 hielt sich fünf Wochen lang auf Platz eins der R&B-Charts und auf Platz zwei der Pop-Charts. Es folgte eine Doppel-Platin-Auszeichnung. Knight erhielt außerdem eine Grammy-Nominierung als beste weibliche R&B-Gesangsdarbietung.

"Jean Knights Vermächtnis ist nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein Zeugnis für die anhaltende Liebe zwischen einer Künstlerin, ihrer Heimatstadt und den Fans, die sie verehrten", betont ihre Familie in einem Statement und bittet um Privatsphäre in dieser harten Zeit. Fans trauern indes auf Social Media. Ein User schreibt auf X (vormals Twitter): "RIP Jean Knight ... wir alle haben Mr. Big Stuff das ein oder andere Mal gesungen!"

Jean Knight und ihr größter Hit

"'Mr. Big Stuff' - das war einfach so universell. Die Leute erinnern sich daran", erklärt Bernie Cyrus, ein langjähriger Freund der Verstorbenen, im Interview mit der Zeitschrift "Rolling Stone". "Und sehen Sie, so viele Leute haben es gecovert. Aber niemand hat es wie Jean gemacht", erinnert er sich. Knight sei einfach fabelhaft gewesen.

Die Sängerin, die in New Orleans geboren wurde, startete ihre Musik-Karriere bereits in jungen Jahren: Nach ihrem Highschool-Abschluss hatte sie regelmäßig öffentliche Auftritte. Ihren ersten Song, eine Coverversion von Jackie Wilsons "Stop Doggin' Me Around", nahm Knight 1965 auf und ergatterte damit einen Plattenvertrag mit dem Label Jet Star/Tribe. Zehn Jahre nach der Veröffentlichung von "Mr. Big Stuff" landete sie mit "You Got the Papers (But I Got the Man)" einen weiteren Hit. 1985 folgte "My Toot Toot", ein Cover von Rockin' Sidneys Song "Don't Mess with My Toot Toot".