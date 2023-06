Mirko Drotschmann vermittelt als YouTuber Geschichte an ein junges Millionenpublikum. Der 37-Jährige ist aber auch beim ZDF aktiv, wo er nun eine 90 Minuten-Doku über deutsche Demokratiegeschichte moderiert. Wie kann man Jugendliche für solche, auf den ersten Blick abstrakte Themen gewinnen?

Mirko Drotschmann, Vater zweier kleiner Töchter, studierte Geschichte und Kulturwissenschaften in Karlsruhe. Als "Digital Native" setzte er auch in seiner anschließenden Journalistenkarriere früh auf digitale Formate. In seinen "MrWissen2Go"-Filmen erklärt der ehemalige "Logo"-Kindernachrichten-Moderator im Internet einem Millionenpublikum die Welt. Dabei vermittelt er besonders gerne Geschichtsthemen. Wie kaum ein anderer Journalist arbeitet Drotschmann an der Schnittstelle junger und alter Medien, denn auch beim klassischen Fernsehformat "Terra X History" ist er als Moderator dabei. Dort läuft auch die 90 Minuten lange Doku "Kampf um die Freiheit: Fünf Anläufe zur Demokratie" (Dienstag, 13. Juni, 20.15 Uhr) über deutsche Demokratiegeschichte. Kann man mit so etwas auch junge Leute erreichen - und wenn ja, auf welche Weise?

teleschau: Interessieren sich junge Leute für Geschichte?

Mirko Drotschmann: Sie interessieren sich stärker dafür, als man vielleicht denkt. Voraussetzung ist aber, dass man es schafft, einen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen herzustellen. Es sollte auch klar werden, warum Ereignisse, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurückliegen, heute noch relevant sind. Wenn man diese beiden Punkte beachtet, schafft man es ziemlich schnell, junge Leute zu begeistern. Ich glaube, dass die Jungen ein wachsendes Interesse daran haben, die Gegenwart zu verstehen. Gerade auch, um Konflikte besser zu verstehen.

teleschau: Können Sie ein Beispiel dafür nennen?

Drotschmann: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist ein gutes Beispiel. Putin begründet seinen Krieg ja durchaus mit Geschichte. Da geht es unter anderem um das Zarenreich. Wenn man Geschichte kennt, versteht man, warum die Ukraine schon lange Angst davor hatte, angegriffen zu werden, und man kann dann auch verstehen, warum viele Russen Putin in dem, was er tut, immer noch folgen - weil für viele die Ukraine und auch Belarus Teil eines russischen Großreichs sind. Wer Geschichte kennt, kann den Krieg besser verstehen.

"So etwas kann man bei TikTok machen, aber YouTube funktioniert anders"

teleschau: Ihre "MrWissen2Go"-Filme über Geschichte für junge Leute dauern gern mal 15 Minuten und kommen in der Ansprache erstaunlich erwachsen daher. Auf Video-Gimmicks verzichten sie weitgehend. Unterschätzen wir die Jugendlichen?

Drotschmann (lacht): Man könnte das Ganze auch als Frontalunterricht bezeichnen, der mit ein paar Animationen und Bildern garniert ist. Ich glaube, gerade wenn es darum geht, Wissen an junge Leute zu vermitteln, muss man sein Publikum ernst nehmen. Das fängt für mich bei der Ansprache an. Wer als Märchenonkel daherkommt oder - was noch schlimmer ist - anbiedernd jugendlich und alle drei Sekunden einen Schnitt machend, wird relativ schnell als unecht detektiert. So etwas kann man bei TikTok machen, aber YouTube funktioniert dann schon wieder anders. Man würde mir die TikTok-Ansprache auch nicht abnehmen. Ich habe lange für die Kindernachrichten "Logo" gearbeitet. Da haben wir das gleiche Konzept verfolgt - die Kinder ernst nehmen und sie auch nicht als Klientel betrachten, die man mit Samthandschuhen anfassen muss.

teleschau: Nun moderieren Sie eine 90 Minuten-Doku zur deutschen Demokratie-Geschichte. Die läuft zwar unter dem Label "Terra X History" im ZDF, aber auch hier gibt es eine YouTube-Version. Kann man Jugendliche mit diesem abstrakten Thema erreichen?

Drotschmann: Absolut, weil nachvollziehbar ist, welche Auswirkungen das, was damals passierte, auf unser Leben heute hat. Für uns ist Demokratie heute selbstverständlich. Aber dass in der Vergangenheit immer wieder mutige Menschen dafür gestorben sind, dass es heute in Deutschland so ist, versuchen wir in 90 Minuten über fünf Geschichts-Schauplätze zu erzählen. Einige Formulierungen der Verfassung von 1848 finden wir heute fast wörtlich im Grundgesetz wieder. Daran können wir sehen, welche großen, faszinierenden Bögen Geschichte schlägt - und wie nachhaltig sie wirkt.

teleschau: Aber die "Terra X History"-Doku wendet sich nicht explizit an junge Leute ...

Drotschmann: Nein, sie ist nicht explizit jung, aber kann auch von Jungen verstanden werden. Selbst 30-Jährige, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, haben heute keine Erinnerung mehr an die deutsche Teilung oder das System DDR. Es gibt aber auch eine YouTube-Version der Doku, die minimal anders getextet ist. Sie ist an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig erklärender - und etwas fokussierter. Ihre Länge liegt bei 20 Minuten.

"Demokratie ist bei den Jungen populär, sie bräuchte nur ein Update"

teleschau: Ihre Videos werden gerne im Rahmen des Schulunterrichts eingesetzt - oder von Schülerinnen und Schülern zu Hause genutzt. Ist das nicht eine Art Sonderlob?

Drotschmann: Ja, schon. Aber das ZDF stellt ohnehin regelmäßig zu historischen Dokus zusätzlich Begleitmaterial für Lehrkräfte in der ZDF-Mediathek zum Download bereit. Das geschieht in Zusammenarbeit mit dem Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V. Mit dem YouTube-Kanal "MrWissen2Go Geschichte" schauen wir auch explizit darauf, was in deutschen Lehrplänen steht, um darauf eingehen zu können. Wir wollen Schnittmengen herstellen und dachten, dass man unsere Filme als Ergänzung nach dem Unterricht anschauen könnte. Wenn sie sogar Teil heutiger Schulstunden sind, ist das natürlich ein großes Kompliment.

teleschau: Wie bedroht sieht die heutige Jugend unsere Demokratie?

Drotschmann: Ich glaube, die jungen Leute betrachten unsere Demokratie als stabil. Sie haben aber auch Kritik am System. Wenn man es mit Willy Brandt sagen möchte, geht es in die Richtung "mehr Demokratie wagen". Volksentscheide auf Bundesebene sind etwas, was viele junge Leute fordern. Sie wollen demokratische Entscheidungen offener gestalten und können mit dem Parteien-System nicht so viel anfangen. Viele Junge würden sich gerne politisch engagieren, möchten dafür aber nicht in eine Partei eintreten. Demokratie ist bei den Jungen durchaus populär. Sie bräuchte für sie nur ein "Update".

teleschau: Was schlagen die Jungen noch an Veränderungen vor?

Drotschmann: Natürlich wollen sie, dass das Wahlalter herabgesetzt wird. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag vorgesehen, wurde bisher aber noch nicht umgesetzt. Und dann gibt es natürlich immer wieder aktuelle Themen, bei denen sich junge Menschen stark engagieren. Aktuell ist die Cannabis-Legalisierung wichtig. Das merke ich immer wieder, wenn ich Videos dazu mache, denn darauf gibt es viel Resonanz. Daran merke ich, die Bereitschaft zum Engagement ist groß, aber die Leute wollen sich nicht dauerhaft engagieren - wie in einer Partei. Das punktuelle Engagieren ist für mich ein Trend der Zeit. Er zeigt sich auch in nahezu allen Jugendstudien: Die jungen Leute sind überhaupt nicht desinteressiert. Sie wollen sich an Politik beteiligen, aber auf eine etwas andere Weise als vorangegangene Generationen.

"Seit ein paar Jahren merken wir, dass die Jungen Konflikte sehr spannend finden"

teleschau: Gibt es konkrete Geschichtsthemen, die junge Leute interessieren - wenn man vielleicht auch die Klicks Ihrer Videos betrachtet?

Drotschmann: Themen, die interessieren, unterscheiden sich kaum von denen, die Ältere wichtig finden. Das Thema Nationalsozialismus interessiert die Jungen sehr. Obwohl auch immer wieder die Kritik kommt, das würde im Schulunterricht zu oft durchgekaut. Vielleicht sind es besondere Aspekte, die im Unterricht nicht so vorkommen, die interessieren. Zu unserer dreiteiligen ZDF Dokumentation "Hitlers Macht" haben wir zum Beispiel extra zwei Stücke für Mediathek und Social Media produziert, die gerade von den Jüngeren sehr gut angenommen wurden, mit einer etwas anderen Fragestellung: "Warum Hitler Social Media geliebt hätte" und "Die Psychologie der Mitläufer". Die hatten großen Zulauf. Seit ein paar Jahren merken wir, dass die Jungen Konflikte sehr spannend finden: Neben Russland/Ukraine sind das auch China/Taiwan, Indien/Pakistan und natürlich der Nahe Osten. Auch inländische Konflikte wie der in der Türkei sind für die Jungen von Interesse.

teleschau: Haben Sie eine Theorie, warum diese Themen so interessant sind? Vergleichen die Jungen sie mit den Konflikten, die sie selber haben, oder möchte man einfach nur verstehen, wie die Welt funktioniert?

Drotschmann: Letzteres ist der Fall, glaube ich. Man bekommt mit, dass es in der Welt viele Kriege und Konflikte gibt und will wissen, womit man es da zu tun hat. Die Leute möchten vielleicht auch eine Perspektive haben, wie diese Konflikte enden könnten. Als der Krieg gegen die Ukraine losging, hatten viele junge Menschen große Angst vor einem Atomkrieg. Damals gab es zum Beispiel ein starkes Interesse an einem Video über die Kuba-Krise.

teleschau: Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen altem und neuen Fernsehen, indem Sie "Terra X History" moderieren, fürs Öffentlich-Rechtliche das Jugendprogramm "funk" bestücken und damit auch bei YouTube präsent sind ...

Drotschmann: Ich denke, "funk" ist etwas, das auf Dauer bleiben kann und sollte, weil es eine gute Möglichkeit fürs Öffentlich-Rechtliche ist, junge Menschen zu erreichen. Das ist übers klassische Fernsehen schwierig und klappt vielleicht nur noch zum Teil über die jungen Radioprogramme. Was aber passieren wird - und dafür ist "Terra X History" ein gutes Beispiel: Die Herangehensweise an Themen wird immer homogener. Man hat einen Inhalt und wird ihn auf verschiedenen Plattformen ausspielen. Vielleicht leicht angepasst, aber auch nicht völlig anders. Der Demokratiefilm ist das beste Beispiel hierfür. Da haben wir den 20 Minuten-Film für Youtube und den 90-Minüter fürs Fernsehen. Wir werden auch noch einen dreiteiligen Podcast dazu machen.

"YouTube nutze ich nur für die Schule"

teleschau: Wie lange wird es das klassische Fernsehen noch geben?

Drotschmann: Ich glaube, es wird noch eine ganze Zeit lang weitergehen. Vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise, wie es jetzt noch ist, aber ich sehe da schon noch eine längere Zukunft. Wer gute Inhalte produziert, muss sich keine existenziellen Sorgen machen. "Terra X History" macht in dieser Hinsicht einen sehr guten Job, finde ich.

teleschau: Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen YouTube und TikTok?

Drotschmann: Wenn man sich Mediennutzungsstudien anschaut oder ein bisschen in den Klassenzimmern herumfragt, merkt man schon, dass TikTok YouTube und sogar Instagram immer mehr den Rang abläuft. Allerdings nur in Bezug auf die Dauer, die man diese Plattform nutzt. YouTube wird von jungen Menschen immer noch ganz bewusst dafür benutzt, sich ausführlicher zu informieren. Das sehen selbst 12- bis 14-Jährige schon so. Da hört man schon mal Aussagen wie "YouTube nutze ich nur für die Schule". Es scheint sich etwas zu verschieben. YouTube wird wie eine Mediathek genutzt, während Instagram und TikTok der Unterhaltung dienen.

teleschau: Wer bei TikTok erfolgreich sein will, muss sehr kurz sein. Das macht es schwierig für Geschichte, oder?

Drotschmann: Ach, das würde ich gar nicht sagen. Es gibt sehr gute Geschichtsinhalte bei TikTok, aber in einem 60 Sekunden-Video lässt sich natürlich deutlich weniger vermitteln. Man muss wissen, was man auf welcher Plattform erreichen kann, dann lassen sich viele Kanäle für die Vermittlung von Geschichte nutzen.