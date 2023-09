Popstar Taylor Swift gewinnt in der wichtigsten Kategorie und Sängerin Shakira wird mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet - bei den diesjährigen MTV Video Music Awards am Dienstag gab es klare Sieger.

Seit 1984 werden die MTV Video Music Awards verliehen, bei der Fans online für ihren Superstar abstimmen können, so wie auch bei der diesjährigen Preisverleihung, die am Dienstagabend im Prudential Center in New Jersey stattfand. Und es gab eine Künstlerin die Abräumerin des Abends war: Sängerin Taylor Swift.

Die 33-Jährige war insgesamt in elf Kategorien nominiert und durfte gestern neun Auszeichnungen mit nach Hause nehmen, darunter den Preis für den Song des Jahres, Video des Jahres und bester Pop-Song. Eine besondere Ehre wurde Sängerin Shakira zuteil: Sie wurde mit dem "Video Vanguard Award" ausgezeichnet, den in der Vergangenheit Topstars wie Jennifer Lopez, Pink und Rihanna entgegennehmen durften. Rapper Sean "Diddy" Combs wurde der "Global Icon Award" verliehen.

Den Preis in der Kategorie Bester neuer Künstler gewann Rapperin Ice Spice, die den Song "Princess Diana" mit Nicki Minaj aufnahm. Auch sie durfte für ihren Hit "Super Freaky Girl" einen Preis mit nach Hause nehmen. Zur Gruppe des Jahres wurde die K-Pop-Band BLACKPINK gekürt, in der Kategorie bester Rock-Song erhieltem die ehemaligen ESC-Gewinner Måneskin den Preis für ihren Song "The Loneliest".

Taylor Swift begeistert über NSYNC: "Ihr seid der personifizierte Pop"

Für die beste musikalische Unterhaltung wurde ebenfalls gesorgt. So traten Künstler wie Doja Cat (die auch eine Trophäe erhielt), Shakira und Lil Wayne auf. Doch die Überraschung des Abends war die Wiedervereinigung der ehemaligen Boyband NSYNC, zu der auch Sänger Justin Timberlake gehörte. Die Gruppe überreichte einen Preis an Taylor Swift - die aufgrund der Reunion völlig aus dem Häuschen war.

"Macht Ihr etwas? Was wird jetzt passieren? Sie werden etwas tun und ich muss wissen, was es ist", fragte eine nervöse Swift, die zugab, als Kind Puppen der Gruppe gehabt zu haben. Die Boyband ließ sich keine Antwort entlocken, als der Popstar fortfuhr: "Ihr seid der personifizierte Pop, also ist es wirklich zu viel, das von euren goldenen Pop-Händen zu bekommen."