Am Sonntag wurden in New Jersey zum 39. Mal die MTV Video Music Awards verliehen. Sängerin Taylor Swift gewann nicht nur den wichtigsten Preis des Abends, sie überraschte ihre Fans auch noch mit einer ganz besonderen News.

Die Musikwelt feierte sich einmal mehr selbst: Am Sonntag wurden in New Jersey zum 39. Mal die MTV Video Music Awards verliehen. Moderiert wurde die Veranstaltung, die im Prudential Center in Newark stattfand, von LL Cool J, Nicky Minaj und Jack Harlow.

Den wichtigsten Preis des Abends konnte Sängerin Taylor Swift mit nach Hause nehmen: Mit "All Too Well" gewann die 32-Jährige die Auszeichnung für das beste Video des Jahres. Bei ihrer Dankesrede verkündete sie dann ganz nebenbei eine Überraschung für Fans ihrer Musik. "Ich dachte mir, es wäre ein lustiger Moment euch zu sagen, dass mein brandneues Album am 21. Oktober veröffentlicht wird."

NEW @TAYLORSWIFT13 ALBUM IS COMING….. and she told us because the Swifties gave her Video Of The Year ♥️ #VMAs pic.twitter.com/hmzwsXaVRG — MTV (@MTV) August 29, 2022

Das war insofern überraschend, als bisher nicht bekannt war, dass Swift überhaupt an neuen Songs arbeitete. Die Fans kommentierten die News mit lautem Jubel. Nähere Infos zum Album wollte die Sängerin in Kürze mitteilen. Gesagt - getan: Kurz nach ihrem Auftritt teilte Swift auf ihren Social-Media-Kanälen Details zur neuen Platte. "Midnights, die Geschichten von 13 schlaflosen Nächten, die über mein ganzes Leben verstreut sind, erscheint am 21. Oktober. Trefft mich um Mitternacht."

Auch andere Stars konnten sich freuen, ausgezeichnet wurde unter anderem Bad Bunny als Künstler des Jahres. Billie Eilish lieferte mit "Happier than Ever" den Song des Jahres. Harry Styles gewann mit "As It Was" den Preis für das beste Pop-Video und die beste Kamera sowie mit "Harry's House" für das beste Album. Die ESC-Gewinner von 2021, Måneskin, gewannen mit "I Wanna Be Your Slave" in der Kategorie Best Alternative.