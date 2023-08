Er galt als einer der Hoffnungsträger der deutschen Spielebranche: Nun schließt der hochgelobte Münchner Entwickler Mimimi Studios.

Eigentlich sollte der Firmenname Mimimi und das dazugehörige Logo mit dem weinenden Mädchen Humor ausstrahlen. Doch nun wird daraus traurige Realität: Mit Mimimi Studios macht einer der großen Hoffnungsträger der hiesigen Spiele-Industrie dicht. Damit endet eine erfolgreiche 15-jährige Reise, zu deren Highlights "Shadow Tactics", "Desperados 3" und zuletzt "Shadow Gambit" zählten. Alles, was das Team anfasste, wurde von der Community und der Fachpresse gelobt.

Das überraschende Ende kommunizierten die Gründer des Münchner Studios, Dominik Abé und Johannes Roth, nun in einem offenen Brief.

Es waren, so liest man aus dem Schreiben an die Community heraus, weniger finanzielle Sorgen, die zu der Entscheidung führten, sondern persönliche. Das "ganze Leben der Arbeit an zunehmend ambitionierten Spielen zu widmen" hätte "einen ziemlich großen persönlichen Tribut" von den Mitarbeitern und deren Familien gefordert. Trotz des Erfolges von "Shadow Gambit" habe man daher beschlossen, "unser Wohlergehen zu priorisieren und auf die Bremse zu treten, anstatt einen weiteren mehrjährigen Produktionszyklus zu starten".

Geldsorgen nicht der Hauptgrund für die Schließung

Dennoch werden auch die finanziellen Sorgen erwähnt: Aufgrund des Qualitätsanspruchs wäre abzusehen gewesen, dass zukünftige Produktionen zunehmend höhere Investitionskosten mit sich bringen würden, während das Interesse der Spieler an dem vom Studio bedienten Echtzeit-Taktik-Genre nicht entsprechend mitwachsen würde. Das finanzielle Risiko sei daher gestiegen.

Was bedeutet das für die Community, die auf eine lange Lebenszeit von "Shadow Gambit" hoffte? Erfreulicherweise vorerst nichts, denn durch den freiwilligen geplanten Ausstieg wird das Studio nicht sofort schließen, sondern plant nur keine neuen Marken. An Updates und neuen Inhalten für "Shadow Gambit" wird man fürs Erste weiterhin arbeiten. Ende 2023 ist ein großer Content Drop für das Stealth-Strategie-Spiel anvisiert. Danach wird es aber vermutlich still um das heulende Mädchen auf dem Mimimi-Logo und die ambitionierte Spieleschmiede.

Das Aus für Mimimi Games stellt die zweite Hiobsbotschaft für die deutsche Spielebranche dar, nachdem zuvor bereits mit Daedalic Entertainment ("Gollum") eines der größten Unternehmen die Entwicklung einstellte.